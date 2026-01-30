「あの人、重病なの？」受付スタッフに“友人の病名”を探る患者。受付スタッフが『正論』でピシャリ！

どんなに親しい間柄でも個人的な情報まで把握されるのは嫌なものです。

親しき中にも礼儀ありとは言うものの詮索好きな人は聞くまで止まらない！？

今回は筆者が病院で目撃したかなり非常識な患者のエピソードをご紹介します。

信じられない！ 詮索！？ 友人の個人情報を把握したがる患者！

本当に親しい間柄ならそもそも病名も本人から教えてもらえそうな気が。

人の個人的なことまで詮索するのは良くないですよね。

【体験者：40代・会社員、回答時期：2024年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Sana.Y

医療機関に勤めるアラフォーワーキングマザー。新卒で化粧品メーカーに入社後、結婚出産を機に退職。現在は転職し子育てと仕事の両立に励む。自分らしい生き方を求め、昔から好きだった書くことを仕事にしたくライターデビュー。化粧品メーカー勤務での経験や、会社でのワーキングマザーとしての立ち位置、ママ友との情報交換を通して美容や教育、女性の生き方を考えた情報を発信している。