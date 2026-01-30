元ＮＨＫ解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏の姿にフォロワーが沸いた。

岩田氏は２９日にカンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）出演をインスタグラムで報告。「黒ちゃん岩ちゃん懐かしニュース喫茶が放送されます。１９７６年が設定です」と放送内容を説明し、赤いスカーフのセーラー服を着用。

ピースサインのキュートなポーズをアップし、フォロワーは「セーラー服がまたお似合いですね」「まだ大丈夫」「いつも素敵ですがセーラー服が１番似合っております」「スケ番デカ」「暴走族のリーダーのカノジョってこんな感じ セーラー服似合いすぎ」「可愛いやんかー」と驚きが止まらなかった。

東大法学部卒の岩田氏は１９９６年にＮＨＫに入局し、安倍晋三元首相を長く取材。２０２２年にＮＨＫを退職し、現在は執筆活動や、テレビのコメンテーターなどを務めている。公式サイトでは「ＮＨＫでの固いイメージだけではなく、ざっくばらんな等身大の５０代女性の一面もお見せし、バラエティ番組、旅番組、音楽番組にも挑戦していきたいです」と幅広い活動に意欲を見せている。