岩田絵里奈アナウンサー

　元モーニング娘。のモデル・久住小春(33)が29日、自身のインスタグラムを更新し、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー(30)、元フジテレビの久代萌美アナ(36)と3人で韓国に旅行したことを報告した。

　「女子韓国旅　とっても楽しかった♡」とコメントし、3ショットなどを掲載。「念願のロンドンベーグル　お決まりのヨンチョンヨンファ　オダリチブのカンジャンケジャン」とグルメも楽しんだことを伝えた。

　岩田アナもインスタに「ロンドンベーグル」での3ショットを掲載。コメントはなく顔文字だけだが、しっかり韓国を楽しんだことを伝えている。

　久代アナは2025年9月のインスタで久住とかき氷を食べに行ったことを報告しており、コメント欄で「こはるは7～8年前から友達」であることを明かしている。ネットからは「アナウンサー?!仲良いんだ」と驚きの声も。ガッツリ防寒しているとあって「楽しそう　でも、寒そう」というコメントも寄せられていた。

