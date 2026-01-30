元モーニング娘。のモデル・久住小春(33)が29日、自身のインスタグラムを更新し、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー(30)、元フジテレビの久代萌美アナ(36)と3人で韓国に旅行したことを報告した。



【写真】寒そうだけどホット！元モー娘。＋現役局アナ＋元局アナの爆イケ3ショ

「女子韓国旅 とっても楽しかった♡」とコメントし、3ショットなどを掲載。「念願のロンドンベーグル お決まりのヨンチョンヨンファ オダリチブのカンジャンケジャン」とグルメも楽しんだことを伝えた。



岩田アナもインスタに「ロンドンベーグル」での3ショットを掲載。コメントはなく顔文字だけだが、しっかり韓国を楽しんだことを伝えている。



久代アナは2025年9月のインスタで久住とかき氷を食べに行ったことを報告しており、コメント欄で「こはるは7～8年前から友達」であることを明かしている。ネットからは「アナウンサー?!仲良いんだ」と驚きの声も。ガッツリ防寒しているとあって「楽しそう でも、寒そう」というコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）