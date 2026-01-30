明秀日立の六崎蓮太「鹿島学園のおかげで茨城の高校サッカーの注目度は高くなった」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は1月24日から27日まで静岡県の御殿場で行われたU-17日本高校選抜候補合宿から。明秀日立の頭脳派ボランチ・六崎蓮太は先輩と同級生からもらった刺激を胸に、高校最後の1年に向けて走り出した。

「以前から仲の良かったFW内海（心太郎、鹿島学園）に、大会前『頑張れ』とメッセージを送ったのですが、まさかここまで頑張るとは思いませんでした。茨城県勢として決勝進出は嬉しかったのが半分、ライバルに僕たちの目標だった選手権ベスト4を越されてしまった悔しさが半分ありました」

鹿島学園の選手権準優勝を目の当たりにしていろいろな感情が込み上げてきた。それもそのはず、六崎は中学3年生の夏に明秀日立がインターハイ優勝という快挙を成し遂げた姿に憧れて明秀日立に入り、入学直後からボランチの主軸として活躍した。

167センチとサイズはないが、豊富な運動量とボールハント能力、展開力を誇り、「遠藤航選手のように守備では絶対に球際では負けない。奪ってから攻撃の起点になりながら、常に守備のスイッチ役になりたい」と日本代表の職人を目標にしてきた。

1年の選手権では2回戦の近大和歌山戦で目の覚めるようなミドルシュートを叩き込んで勝利に貢献すると、ベスト8進出を果たした。だが、2年生になった今年は鹿島学園の前に県を突破できない1年になってしまった。

「一昨年まで明秀日立が選手権予選3連覇をしていて、4連覇と悲願のベスト4以上を目標にして臨んだのですが、その勢いを鹿島学園に止められてしまった。ただ、鹿島学園も明秀がインターハイで日本一になったのを見て、相当悔しかったと思う。だからこそ、今年は僕らがハングリー精神や絶対に負けたくない気持ちを持って取り組まないといけないし、鹿島学園のおかげで今年の茨城の高校サッカーの注目度は高くなったと思うので、素晴らしいライバル関係として、2チームで茨城の高校サッカーを引っ張っていきたいとも思います」

プレーの土台となる広い視野と状況把握力は、サッカーだけではなく、人間性の面でも持ち合わせている。だからこそ、1年の頃から主軸を任され、今年の新人戦の初戦ではキャプテンマークを託された。

U-17日本高校選抜候補合宿でも周りとコミュニケーションを取りながら、ボランチコンビを組んだ選手の特徴を理解し、長所が生きるサポートやポジション取りでスムーズな連携を見せた。

「この合宿で選手権を経験してレベルアップをした選手たちと一緒にやれるのが楽しみでした。特に内海はこの大会をきっかけにより怖い選手になったと思うし、プムラピーともコミュニケーションを取って、いろいろ話を聞くことができた。本当に負けていられないと思ったし、僕もどんどん課題を解消したり、長所を伸ばしたりすることを意識してやらないと思いました」

なかでもロングパスはこだわった。足元のスキルと守備センスは長所だが、一発で局面を打開するパスや、相手のラインを下げさせるロングキックは自分に足りないものだと選手権で鹿島学園や神村学園などを見て痛感した。

「この合宿はレベルが高くて、自分のやりたいプレーを引き出してもらえている感覚があるからこそ、逆に局面を変えたり、動き出しを見逃さないロングパスを出したりして、僕がみんなのいい部分を引き出せるようにしたいと思ってプレーしました」

濃密な4日間が終了した。この経験をチームに持ち帰って、これから始まるライバルとの決戦に向けて力を磨く日々が幕を開ける。

「鹿島学園とやるのが今から楽しみです」

こう笑顔を見せた六崎は、今年も慣れ親しんだ背番号7を背負ってプレーする。この番号は1年生の選手権で背負った番号だ。初心を忘れないことと、積極的に攻撃に絡んで決定的な仕事ができる司令塔の番号として自分の背中にしっかりと刻むことで、己を奮い立たせながら野心を持って高校最後の1年に臨む。（安藤隆人 / Takahito Ando）