慶應義塾体育会ソッカー部から柏に加入したMF角田惠風

柏レイソルは1月29日、本拠地・三協フロンテア柏スタジアムで新体制発表会を行った。

慶應義塾体育会ソッカー部から加入したMF角田惠風（つのだ・よしかぜ）は、「ここなら成長できる」と語り、プロ1年目への第一歩を踏み出した。

昨季J1リーグ2位と躍進した柏の新体制発表会には、多くの報道陣が詰めかけ、模様はライブ配信でも届けられた。画用紙を用いたトークセッションでは、選手同士の素顔が垣間見える場面もあり、会場は終始和やかな空気に包まれた。

角田は横浜F・マリノスユース出身。慶應ソッカー部では10番を背負い、副キャプテンを務めた。練習生として柏に加わると、昨季リーグ終盤からチームに帯同。限られた時間の中で存在感を示し、新加入を勝ち取った。

最大の特長は、左右両足から繰り出されるキックの精度だ。攻守に運動量を落とさず、中盤で球際を厭わないプレーも持ち味の一つ。キャンプでは主にボランチとして起用され、自身の強みと課題を改めて実感したという。

「左右のキックは、レイソルの中でも武器にできると感じました。一方で、自分が課題だと考えていた『認知』の部分では、まだ足りないところも見えた。先輩やスタッフから多くのアドバイスをもらい、充実した時間を過ごせています」

リカルド・ロドリゲス監督との面談では、希望ポジションについて問われ「ボランチ」と即答したという。「彼女はいるのか？」といった意外な質問もあったことを明かし、記者陣を驚かせた。食事や趣味など、ピッチ外の話題にも及んだという。

そして、柏に来て強い印象を受けた選手として名前を挙げたのが、同じ中盤のMF小泉佳穂だ。

「小泉選手は、ボールを見る時間が本当に短い。常に周囲を見て、状況を把握していると感じました。左右の足でボールを扱える点は自分と重なる部分もあるので、吸収していきたいです」

サッカー選手としてはプロ1年目だが、世間的には社会人1年目でもある。「まだ卒業していないですけど」と笑いながら、大学生活で得た学びを口にした。

「4年間で一番学んだのは利他性です。『誰かのために今の自分に何ができるか』を考える姿勢は、他の新加入選手にはない自分の強みだと思っています。多くの人の支えがあって、今この環境でサッカーができている。そのことを忘れずに過ごしていきたいです」

背番号は「37」。大学で培った価値観と武器を胸に、角田は柏の中盤に新たな選択肢として加わろうとしている。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）