“口どけなめらかな”バレンタインチョコ「生チョコクッキーサンド」の作り方に反響「すごくきれい」 【作り方動画あり】
まるで“商品のような”バレンタインチョコ「生チョコクッキーサンド」の作り方がインスタグラムに投稿され、動画再生57万回以上の反響を呼んでいる（29日午後6時時点）。
【写真一覧】「すごくきれい」心躍るバレンタインチョコ「生チョコクッキーサンド」の作り方
初心者でも作りやすいレシピを公開している、ひろまるクックさん（@hiromaru007）が「ノルマンディーチョコチップクッキーに生チョコを挟むだけで、さくさくチョコチップクッキーとくちどけがなめらかな生チョコスイーツが作れます。プレゼントにもいいと思います」と、心躍るバレンタインチョコの作り方をアップ。作り方は以下の通り。
【材料 6個分】
ノルマンディーチョコチップクッキー 12枚
ミルクチョコレート 300グラム（6枚）
生クリーム 150グラム
【作り方】
1：細かく割ったミルクチョコを耐熱ボウルに入れて、生クリームを加えて500Wで約60秒加熱。中心部分から小さく混ぜて乳化してきたら全体を混ぜる（60秒で溶けない場合は10秒ずつ温めて混ぜる工程を繰り返してください）
2：クッキングシートを敷いた型に「1」を入れて、とんとんと2〜3回落として空気を出す。冷蔵庫で5時間以上冷やす（流し型はDAISOの15センチ×15センチの紙型でも大丈夫です）
3：生チョコが固まったら別のクッキングシートをかぶせて、裏返してクッキングシートをはがす。室温に30〜40分置く（冷蔵庫から出してすぐに切ると割れやすいので、少し柔らかくしてから切ります）
4：約40度に温めたナイフでクッキーと同じ大きさに切る（クッキーを並べてから切ると、切りやすいです）
5：切った生チョコをクッキーで挟んで完成！
この投稿にユーザーからは「美味しそう」「すごくきれい」「絶対うまい！」「自分へのご褒美に作ろうかなぁ…」などのコメントが集まっていた。
