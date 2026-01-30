名古屋本線 朝の特急は「オール8両」に

名古屋鉄道は2026年1月26日、ダイヤ改正の概要を発表しました。実施日は3月14日（土）です。

今回の改正の柱の一つが、名古屋本線および常滑線・空港線の「増車」です。平日の朝時間帯には、豊橋6:27発と7:45発の特急名鉄岐阜行きが、現在の6両から一般車を2両増結した8両編成になります。これにより、豊橋方面から名鉄名古屋へ9時までに到着する全ての快速特急・特急が8両編成となるほか、名鉄岐阜6:22発の急行中部国際空港行きも4両から6両に増結されます。

中部国際空港へのアクセスも増強されます。土休日の朝と夕方の時間帯には、中部国際空港を発着する準急7本が4両から6両に増強されます。

特に大きく変わるのが早朝時間帯です。これまで太田川発だった常滑行きの始発普通列車が、金山5:21発に延長されます。これにより、神宮前〜太田川間の準急・普通停車駅から空港へ向かう初列車が繰り上がり、例えば豊田本町駅からの場合、空港への最も早い到着時刻が現行の6:51着から6:06着へと、45分も早くなるそうです。

深夜帯においても、23時台に中部国際空港を発車する快速急行・急行が、それぞれ太田川駅・大江駅で普通列車に接続するようになります。深夜に空港から太田川〜神宮前間の各駅へ帰りやすくなります。

また、各務原線系統では、名鉄岐阜駅での各務原線と名古屋本線の接続が改善。10時台から21時台を中心に、両線間の乗り換え時間が、現在の13分〜15分から5分〜7分へと大幅に短縮されます。

一部路線ではワンマン化・運行本数の見直し

他方でワンマン運転の拡大や、運行本数の見直しも行われます。竹鼻・羽島線（笠松〜新羽島）は全列車がワンマン運転になるほか、日中の一部時間帯は1時間あたりの本数が4本から2本に減少します。

犬山線（岩倉〜新鵜沼）でも見直しが行われます。日中時間帯において、急行が準急に種別変更され、普通列車の運行が取りやめに。準急を増やすことで、岩倉〜犬山間の急行通過駅における普通列車の減便分をカバーする形となります。

詳細な時刻については、2月上旬頃に名古屋鉄道のホームページで公開される予定です。