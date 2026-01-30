二通りの解釈を許さない、採点者を迷わせない“親切な記述”の作法

言葉の「置き場所」が意味を激変させる

国語のテストにおいて「修飾関係を明らかにする」ことについて見ていきましょう。これは例題をベースに見ていきましょう。

【問題】「この問題集はすごい」「この問題集は学者が解説している」を1つの文で書きなさい。

誤答（×）これはすごい学者が解説した問題集だ。

正解（○）これは学者が解説したすごい問題集だ。

「何がどうなのか」を曖昧にしない記述の作法

「すごい」のような修飾語は、文章を彩る重要な要素であるため、入試問題ではよく出題されます。

例題の不正解（×）のようなミスをしてしまう理由の多くは、修飾関係が理解できていないか、または解答において文中のどの言葉に修飾語が紐づいているかが曖昧かのどちらかです。

論理のねじれを暴く「マッピング」の魔法

修飾関係を“見える化”するため、修飾語と被修飾語（修飾されている言葉）を囲んで線で結んでみるとよいでしょう。

例題では「すごい」という修飾語は、「問題集」ではなく、「学者」を修飾しています。

「読み手の視点」で誤解の芽を摘み取る

解答において、文中のどの言葉に修飾語がかかっているかが不明瞭な場合には、一度答えを下書きして読み返してみるのもオススメです。

すると、どこを直せばいいかがわかってくるはずです。

