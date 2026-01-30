『頭のいい人が「社内の人たちを巻き込む」ときに意識していること』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

なぜか「人が集まる人」と「誰も動かない人」がいる

社内で新しいことを始めようとしたとき、

「いいアイデアなのに、誰も乗ってこない」

「声をかけても、協力してもらえない」

という反応をされている人はいませんか。

一方で、特別に権限があるわけでもないのに、なぜか自然と人が集まり、「じゃあ手伝いますよ」と仲間が増えていく人もいます。

この差は、熱量や説得力の違いではありません。

巻き込む順番を、ちゃんと理解しているかどうかです。

「反対派を説得する」という致命的な間違い

『チームプレーの天才』という本では、組織の前提としてこう整理されています。

組織には「2：6：2（ニーロクニ）の法則」が作用しています。トップ2割がチャレンジを好み、ミドル6割が多勢に従い、ボトム2割は動かない（または怠ける）。

――『チームプレーの天才』（130ページ）より

多くの人がやってしまうのが、まず「動かない2割」を何とか説得しようとすることです。

・否定的な意見を繰り返す人

・最初からやる気のない人

・粗探しばかりする人

こういった人たちを振り向かせようとして、説明を重ね、根回しをし、気を遣い続ける。

結果どうなるか。

疲弊するだけで、何も前に進みません。

一方で頭のいい人は、最初から「全員を動かす」ことを目標にしないのです。

頭のいい人は「動く2割」から火をつける

『チームプレーの天才』は、社内の人を巻き込む際のポイントとして、以下の3つの「ない」を提示しています。

トップ2割のモチベーションを下げない

ミドル6割への能力開発を怠らない

ボトム2割に振り回されない

――『チームプレーの天才』（131ページ）より

まず、最初から動く2割とだけ、始める。

この2割が楽しそうに動き始めると、次に反応するのが「様子見」の6割です。

「なんか、うまくいってそうだな」

「自分にもできるかも」

この空気が生まれることで、さらに巻き込みは広がります。

逆に言えば、動かない2割を先に動かそうとする限り、社内はいつまでも動きません。

全員を巻き込もうとしない。

2割の反対派には期待しない。

それが、社内を巻き込める人が守っている、いちばん大事な前提なのです。