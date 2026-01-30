頭のいい人が「社内の人たちを巻き込む」ときに意識していること・ベスト1
『頭のいい人が「社内の人たちを巻き込む」ときに意識していること』
それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
なぜか「人が集まる人」と「誰も動かない人」がいる
社内で新しいことを始めようとしたとき、
「いいアイデアなのに、誰も乗ってこない」
「声をかけても、協力してもらえない」
という反応をされている人はいませんか。
一方で、特別に権限があるわけでもないのに、なぜか自然と人が集まり、「じゃあ手伝いますよ」と仲間が増えていく人もいます。
この差は、熱量や説得力の違いではありません。
巻き込む順番を、ちゃんと理解しているかどうかです。
「反対派を説得する」という致命的な間違い
『チームプレーの天才』という本では、組織の前提としてこう整理されています。
組織には「2：6：2（ニーロクニ）の法則」が作用しています。トップ2割がチャレンジを好み、ミドル6割が多勢に従い、ボトム2割は動かない（または怠ける）。
――『チームプレーの天才』（130ページ）より
多くの人がやってしまうのが、まず「動かない2割」を何とか説得しようとすることです。
・否定的な意見を繰り返す人
・最初からやる気のない人
・粗探しばかりする人
こういった人たちを振り向かせようとして、説明を重ね、根回しをし、気を遣い続ける。
結果どうなるか。
疲弊するだけで、何も前に進みません。
一方で頭のいい人は、最初から「全員を動かす」ことを目標にしないのです。
頭のいい人は「動く2割」から火をつける
『チームプレーの天才』は、社内の人を巻き込む際のポイントとして、以下の3つの「ない」を提示しています。
トップ2割のモチベーションを下げない
ミドル6割への能力開発を怠らない
ボトム2割に振り回されない
――『チームプレーの天才』（131ページ）より
まず、最初から動く2割とだけ、始める。
この2割が楽しそうに動き始めると、次に反応するのが「様子見」の6割です。
「なんか、うまくいってそうだな」
「自分にもできるかも」
この空気が生まれることで、さらに巻き込みは広がります。
逆に言えば、動かない2割を先に動かそうとする限り、社内はいつまでも動きません。
全員を巻き込もうとしない。
2割の反対派には期待しない。
それが、社内を巻き込める人が守っている、いちばん大事な前提なのです。
（本稿は、『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を引用したオリジナル記事です）