忙しいとき、二流は「スケジュールを細かく管理」する。では一流は??

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「なんとなく気分が乗らないから、別の作業をやろう」をやっていませんか？

「これは後でいいや」

「なんとなく気分が乗らないから、別の作業をやろう」

あなたも、そんな経験はないだろうか？

忙しいと、ついスケジュールを細かく管理してしまう

今日中に返信すればいいメール、急ぎではないタスクや契約更新の電話など、思い浮かぶものはあるはずだ。

私たちの日常には、あらゆる雑事が存在している。

忙しいとき、つい人は「これは今」「これは午後イチで」とスケジュールを細かく区切って調整しようとする。

だがこれでは、「次に何をすべきか」を毎回考えなくてはならない。

その結果、集中力もやる気も削がれてしまうのだ。

そんなとき、どうすべきなのだろう。

「ひとつにまとめて処理する」だけ

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

ハイライト以外のタスクが山積していると、ハイライトに集中しづらい。僕らも同じ問題にいつも悩まされている。（中略）だがさいわい、僕らには秘策がある。

それは、小さなタスクをまとめて、一度のハイライトセッションで一気に片づける方法だ。細かい雑事をまとめて、1つの大きなタスクとして取り扱うのだ。

たとえば今週のある日のJZのハイライトは、「たまったメールを処理する」や「いろんな電話を返す」になる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

雑事をそれぞれバラバラにこなすのではなく、ひとつにまとめて処理する時間を決めてしまうのだ。

「今日はこの時間で、雑事を全部やる」と決めて、ひとつの大きなタスクとしてまとめて扱う。

それだけで、意外と時間を侵食する義務的な用事に時間を奪われずに済む。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）