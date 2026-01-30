阪神大震災よりも「グラマン」のほうが怖かった…「紫電改」の英雄が、じつは死ぬまで抱えていた「勝ち戦」への「切なすぎる本音」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は最年少に近い搭乗員として新鋭機・紫電改を駆って戦った笠井智一上飛曹を紹介する。

いまだに飛行機を夢に見る

「ちょうど私は試飛行に上がっていて、玉音放送は聞きそこなったんです。着陸したら戦争は終わりやと。そんなアホなことがあるかい、と思いました。正直な話、あれほど追い詰められていたのに私は、アメリカが手ごわいぞとは思っても、日本が負けるなんてこれっぽっちも思っていませんでした」

海軍上等飛行兵曹笠井智一、満19歳5ヵ月の夏であった。飛行時間は約900時間。

復員した笠井は、故郷・篠山の兵庫県地方事務所にしばらく勤めたのち、父の伝手で大阪セメントに入社、昭和58（1983）年の定年まで勤めた。その後は長く、伊丹市のシルバー教育センターに勤務した。

「結局、戦争が終わったら、戦闘機乗りは全くつぶしが利かない。飛行機に乗ることしか知らないんですから。しかし、民間航空に行くのは、飛行機のライセンス取得の資金不足であきらめ、自衛隊も、航空自衛隊ができたとき、元三四三空の源田司令から手紙が来て、こんど戦闘機隊ができるから応募しろと言ってきた。よし、行こうと思ったんですが、ちょうど家内が身重のときで、『もうお父ちゃん、飛行機はやめてください』と。家内の従兄が特攻隊で戦死してるんです。それでも、源田さんから手紙をもらったから、わし、行くんじゃ、と願書をもらいに行ったんですが、そのときの募集は旧軍の准士官以上じゃないと受験資格がないと言われてあきらめざるを得ませんでした。

飛行機に未練は、まだありますよ。いまもよく夢に見ますが、それはグラマンに追いかけられたり、そんな夢ばっかりです。阪神淡路大震災（1995）のときも、伊丹はものすごい揺れで家が傾いてしまいましたが、それでもこれやったらグラマンの奇襲のほうが怖いなあ、と思うぐらいで、あまり恐怖は感じませんでした」

話は前後するが、笠井は昭和53（1978）年、杉田上飛曹の母と二人の弟を、鹿屋の杉田上飛曹戦死の地に案内することができた。基地の敷地内への墜落だったため、杉田上飛曹の遺体は回収され、荼毘にふされたが、にもかかわらず、遺骨は鉄道で輸送中に行方不明になり、遺族の元へは還っていないという。

「杉田上飛曹のお母さんは、『これで私は心おきなくあの世へ行けます』とよろこんでくれました。私が生き残れたのは、ひとえに杉田兵曹の列機についたこと、その教えを忠実に守ったことだと思っていますから、その万分の一でも恩返しができてほんとうによかったと思っています。ただ、杉田兵曹のお母さんは、『息子がソロモンで大火傷したときは、柴田（武雄）司令が丁重な手紙をくれました、ところが源田司令は息子が死んでもなにも言ってこない。これはいったいどういうことでしょう』と言っておられましたね……」

「一度でもいいから勝ち戦を経験したかった」

私の知る笠井は、豪快でありながらとても几帳面で、心遣いの細やかな人だった。ときに元上官を前に、戦死した同期生の無念を代弁して、歯に衣着せぬ言葉で批判することもあったが、きつい物言いをしてもなぜか憎まれないところがあった。

「笠井は何を言っても人に好かれる、得な性分だね」

と、批判された当の元上官が私に語ったことがある。

平成9（1997）年夏、東京・グランドヒル市ヶ谷で開催された「零戦搭乗員会」総会には140名もの元戦闘機乗りが顔を揃え、30名ほどが集った三四三空の元隊員だけで二次会も行われた。笠井はこのとき、小学校六年生だった孫の洋佑を伴って出席している。会場に入るなり、元飛行長の志賀淑雄が、

「おぅ笠井、これ、お前さんの孫かい？」

と、可愛くて仕方がない、といった様子で洋佑を抱きしめた。洋佑はその後、海上自衛隊に入り、いまは最新鋭イージス艦に乗組み、国防の最前線に立っている。

毎年秋、靖国神社で挙行される「NPO法人零戦の会」（零戦搭乗員会の後身）の慰霊祭にも笠井は平成28（2016）年までは欠かさず出席し、必ず二次会まで残って、ざっくばらんな話で盛り上がっていた。居酒屋での二次会で、笠井の姿が見えないと思ったら、全く無関係の隣のテーブルの若者たちに交じって「敵大型爆撃機に対する直上方攻撃」についての熱弁をふるい、若者たちが目を白黒させていたこともある。どこへ行っても一座の空気を明るくする、不思議な魅力があった。

平成29（2017）年7月には、兵庫県伊丹市でNPO法人零戦の会が主催する笠井の講演会が行われ、全国から80数名の若い世代が集ったのをはじめ、「あの戦争」の貴重な生き証人として講演をする機会が年を追うごとに増え、インタビューを受けることも増えてきた。そんなときも笠井は、きわめて率直に当時の思いを言葉にした。

「私の人生で心残りと言えば、『勝ち戦』というものを一度も経験したことがない、ということです。これが何とも悔しいですね。いっぺんでいい、勝ち戦を経験したかった、というのが偽らざる気持ちです」

笠井はまた、戦死した菅野大尉、杉田上飛曹をはじめ、戦友たちの遺族にもずっと心を配り続けた。「勝ち戦を経験したかった」と言いながら、戦争の悲惨さや残された家族の悲嘆について誰よりも強い思いを抱いていることは、言葉のはしばしから伝わってきた。

戦争の歴史は乾ききっていない

平成29年夏頃から体調をくずし、あまり外へは出られなくなった。令和元（2019）年には、私と笠井を知る有志で、宮城県の菅野大尉の墓に笠井の代参をしている。そして「最後に靖国神社にお参りしたい」とのたっての願いに、令和2（2020）年のはじめ、家族とNPO法人零戦の会が連絡を取り合い、実現に向け内々に準備に入っていた。それが新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言発出で叶わなくなったのは、笠井にとって心残りであったと思う。

令和2年の暮れ、肺炎で入院したが、正月に合わせて退院。令和3（2021）年正月は家族とビールを嗜むまでに回復し、デイケアにも出かけ、このまま元気になるかと思われた矢先の1月8日夜、再び体調に異変を生じ、9日に救急車で緊急搬送。夜10時6分、家族に見守られながら、眠るように息をひきとった。

コロナ禍の時節柄、亡くなった後にPCR検査を受け、陰性との判断が出るまでに丸1日かかり、死亡診断書にようやく記された死因は慢性心不全であった。享年94。笠井が亡くなったことをどこかで知った紫電改の漫画を描いている漫画家須本某が、いまだ死因が分からず、家族も対面できていない、つまり葬儀のことさえ決まっていない段階でフライングで訃報をツイッターで拡散し、そのために取材が殺到して家族の負担を増やしてしまったのは、とても残念なことだった、告別式は1月13日、家族葬で営まれたが、そこには笠井が敬愛してやまなかった菅野直大尉の遺族からの弔電も届けられていた。

「私の人生は19歳で燃え尽きましてね、あとはオマケみたいなもんですわ」

と、笠井は常々言っていた。おそらく率直な実感だろう。だが、その残りの人生で、戦火に散った隊長や戦友たちの慰霊を続け、平和の大切さを若い世代に伝え続けた。

「日本海軍の最後の切り札的戦闘機隊」のイメージが先行した三四三空は、たびたび漫画など創作物の題材になり、搭乗員たちもじっさいとはかけ離れた姿で描かれ、そんな虚像にファンがついてしまっている。

だが、菅野大尉も杉田上飛曹も笠井も、当然ながら漫画のキャラクターなどではなく、残された家族もいる実在の人物である。虚構ではなく生身の人間として、かつてこんな戦闘機パイロットがいた、ということを記憶にとどめたい。「あの戦争」の歴史は、81年経っても、まだ娯楽の具になり得るほどには乾いていないのだ。

