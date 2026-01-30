米メディアは「トランプ嫌い」を反省し、冷静さを取り戻したほうがいい…「トランプ関税＝不況」が上滑りする深刻なワケ

米経済はなぜ持ちこたえたのか

トランプ関税をめぐり米主要メディアは、「米インフレが制御不能になり、消費者を直撃する」というこの世の終わりが来るかのような言説を振りまいてきた。

ところが、前編『アメリカの主要メディアが拡散した「この世の終わり説」が敗北…！「トランプ関税批判」がここに来て様変わりした本当のワケ』で説明してきたように、それは的外れとして受け止められつつある。

専門家の多くは、法定関税率をそのまま消費者物価に転嫁する前提で米経済の先行きを占っていた。しかし実際には、関税の実効的な水準や価格転嫁のあり方は、はるかに複雑だった。

トランプ関税が米経済を破壊しなかった理由は、数字と現場の動きを丁寧に追うことで、はっきりと見えてくる。

さほど上がらない物価

一方、2025年10〜12月期の実質GDPは前期比1.2％増と、堅調であった7〜9月期の4.4％増から急減速する見込みだと米議会予算局（CBO）が発表した。

これは史上最長の43日間に及んだ政府機関の一部閉鎖による総需要の一時的な減少が民間部門の生産を押し下げたことで起こったものだとされる。実際に、2026年1〜3月期の成長は2.9％に回復すると見込まれる（上の図を参照）。

とは言え、確かに関税のために物価は着実に上がり続けている。米インフレ率は2025年４月には2.3％まで下がっていたが、10月には3.0％に加速している。

事実、全米12の地区の連邦準備銀行が、それぞれ管轄する地区の経済状況をまとめたベージュブック（地区連銀経済報告）の最新版（1月14日発表）によれば、従来は関税の多くの部分を吸収してきた調査対象企業の一部が消費者への転嫁を始めたと指摘している。

ところが、10月の米政府機関閉鎖などの影響もあり、11月にはインフレ率が2.7％まで下落。12月も2.7％のままだった。つまり、多くの専門家が「3％を大きく超える」としたレベルには届いていない（下の図）。

これは主に、品目によって関税率が大きく異なり、しかも消費者への関税転嫁の割合が、それぞれの商品を取り巻く市場環境によって複雑に違っていたからだ。

たとえば、主に中国で生産される子供向けの靴やおもちゃの価格は大きく上昇したものの、テレビの値段はそれほど上がらず、バナナやシーフードなど生鮮食品の上昇率も比較的低かった。

ここでも専門家たちは、単純化されすぎた計算を基に実際よりも高いインフレ予想を弾き出し、その想像上の物価上昇率を基に「米経済が不況に突入する」というこの世の終わり的な絵を描いてしまったわけだ。

説得力を失った「物語」

翻って、サンフランシスコ連銀のレギス・バーニション研究員らが1月に発表した論考でも、「関税は総じて需要を押し下げ、経済活動や雇用にショックを与えることから、インフレ率を（少なくとも短期的には）下落させる効果がある」と報告している。

つまり、関税でインフレが極端に悪化して米経済がリセッションに突入するという「物語」は、もはや説得力を失ったように見えるのだ。

さらに連載記事『あまりにそっくり…！高市＆トランプと人気爆発の「ド左翼NY市長候補」の意外すぎる共通点』でも、主要メディアには見えていないアメリカの深層を深堀しているのでぜひ参考にしてほしい。

【もっと読む】あまりにそっくり…！高市＆トランプと人気爆発の「ド左翼NY市長候補」の意外すぎる共通点