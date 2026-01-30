「なんて不名誉な世界一」日本、フィッシング詐欺大国認定へ…「お人好し」ゆえにカモにされる哀しき現実

近年、証券口座を狙った詐欺が巧妙化し、被害が拡大している。金融庁によると、'25年の1〜6月に、ネット経由で証券口座が不正に乗っ取られた被害は7310件に上り、被害総額は5810億円に達したという。

被害の背景には、詐欺を行うための不正ツールが「闇市場」で売買され、拡散されている実態がある。

日本人が次々と「カモ」にされている

危険なのはネット証券だけではない。Amazonなどの通販サイトや、水道・ガス会社などを装った偽サイトも大量に出回っている。世界的に見れば、こうした詐欺ツールは以前から存在したが、いま日本で被害が急増しているのには理由がある。

アメリカのサイバーセキュリティ会社「Proofpoint」の最高戦略責任者、ライアン・カレンバー氏が解説する。

「日本人は英語で書かれたメールをほとんどクリックしないと言われており、海外の犯罪者にとって言語の壁がありました。ところがAIの登場で状況が一変したのです。自然な日本語でのやり取りが可能になり、文化的に近い中国の闇市場で詐欺ツールの取引が増えました。その結果、ここ2年ほどで、日本は世界で最もフィッシング攻撃を受ける国になってしまいました」

こうした高度な詐欺手法に免疫のなかった日本人は、次々と「カモ」にされている。フィッシングメールだけでなく、SNSやネット検索を経由した被害事例も急増しているという。サイバーセキュリティ専門家の高野聖玄氏が解説する。

「YouTubeやInstagram、またGoogle検索でも、正規の証券会社に交じって詐欺広告が数多く表示されるようになっている。こうした広告にひっかかるのはシニア世代だけでなく、若い世代にも被害が急速に広がっています。これまで日本人は、大手プラットフォームに表示される広告やサイトは信頼できると信じてきましたが、その常識がいまや犯罪者に悪用されているのです」

「お人好し」が命取りになる

問題は、サイバー犯罪者の多くが中国やロシアといった海外を拠点にしていることだ。たとえ詐欺だと分かっても、海外にいる犯罪者を逮捕するのは極めて困難で、被害は減らない。つまり、私たち自身が対策を講じるしかないのである。高野氏が続ける。

「ユーザー名とパスワードだけで個人情報を守る時代は終わりました。スマホを持っている人は、顔や指紋でアカウントにログインするパスキー認証を使うのがいいでしょう。

また、ネット検索して上位に出てくる、信頼できるサイトはブックマークしておき、そこからだけアクセスすること。広告をタップ・クリックしてサイトに直接アクセスするのは避けるべきです」

お人好しなのは日本人の美徳でもあるが、ネットの世界では、それが命取りになる。まず疑うことが、身を守る第一歩なのだ。

「週刊現代」2026年2月2日号より

