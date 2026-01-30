冬に快眠するための室温の正解は…18℃を下回ると起こる「健康異常」

「睡眠の正解」がわかった

近年の脳科学で、睡眠は単なる肉体の疲労回復にとどまらず、脳や免疫にも直接関係していることがわかってきた。

たとえば、'13年には米国のロチェスター大学で「睡眠中に脳内の脳脊髄液が認知症などの原因物質や老廃物を洗い流している」と判明。

'12年には米・カリフォルニア大学で、「ワクチン接種後の睡眠時間が短いと、抗体の効果に約4倍もの差が出る」ということもわかった。

また、'25年には米・ハーバード大学の研究チームが「睡眠時間が不規則な人は、そうでない人に比べて心血管疾患のリスクが上昇する」と発表し、睡眠習慣の重要性も指摘されている。

疲れたときには「たっぷり寝る」だけでなく、「しっかり寝る」ことが肝要だ。

では、睡眠の質を高めるためには、どういった点に気をつければいいのか。睡眠研究の第一人者で、東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身氏は「質×時間で表される睡眠休養感が大切です」と語る。

「これは厚生労働省が指針にしているもので、朝目覚めた時に感じる『休まった感覚』を指します。睡眠休養感は、必ずしもたくさん寝たら得られるものではなく、睡眠の質も重視しているのがポイントです」

睡眠の質を上げるうえで重要なのは、何と言っても環境だ。梶本氏が続ける。

「人間は動物ですから、防衛本能が働きます。初めて行ったホテルでうまく寝つけないのはこのためです。まずは、自身が安心して、そして快適に寝られる環境をつくりましょう」

具体的な方法

●部屋を真っ暗にする

最初にやるべきは、部屋を真っ暗にすることだ。

「少しでも明かりがあると睡眠の質が落ちるだけでなく、6歳から12歳頃までの学童期では、近視が進むことも近年の研究で判明しています。寝るときに豆電球を点けている人もいるかもしれませんが、明かりはすべて消してください。外灯がカーテンからうっすら入ってくる程度の光も睡眠の質を下げるので、遮光カーテンを使うのがいいでしょう。目を開けてもなにも見えないくらいの暗さにするのがベストです」（同前）

夜中にトイレに行くときのための明かりが必要な人は、枕元に懐中電灯を置いておくと安心だろう。

遮光カーテンの設置が難しい場合は「アイマスクを使ってもいい」と、上級睡眠健康指導士の加賀照虎氏はアドバイスする。

「アイマスクは、ドラッグストアなどで売られている安いものでかまいません。中でもおすすめは、まぶたに負担のかからない3Dタイプのアイマスクです。睡眠中は、とにかく目に光が入らないように意識してください」

●静かな部屋で眠る

光と同様に音にも気をつけたい。加賀氏が続ける。

「住居によっては騒音に悩まされることもあると思います。そういう方は耳栓を使うのもいいでしょう。入眠時には周囲の音を40デシベル以下に抑えたほうがいいとされています。これは人が小さい声で話しているくらいの音量です」

●室温21℃、湿度55％に

忘れてはならないのが、温度と湿度だ。前出の梶本氏がいう。

「室温は、冬は21℃、夏は24℃が適温です。なかでも冬場は18℃以下にならないように注意してください。18℃を下回った環境で寝ていると、呼吸器系、循環器系に異常が起こりやすくなり、血圧やコレステロールの値が高くなるというデータが'20年に報告されています」

冬場、布団の中は暖かいからと室温を気にしないでいると、疲労回復どころか寿命を縮めることになる。エアコンで部屋が乾燥する場合は、オイルヒーターなどを使うのがいいだろう。

梶本氏は「湿度は55％がよい」という。

「ただし、乾燥する冬場に湿度を55％にするのは難しいので、45％以上を目安にしてみてください。加湿器を使いすぎると今度は結露が発生し、カビが生えるなど別の問題につながりかねません」

後編記事『部屋の「二酸化炭素」濃度上昇が引き起こす「健康被害」…「睡眠の質」を高めるための正解』へ続く

「週刊現代」2026年2月2日号より

