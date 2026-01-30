ソロアーティスト岩橋玄樹さん 日米２拠点の生活をめざしたのは中学時代 !?【中学生の基礎英語 レベル１】

Hello there! 「中学生の基礎英語 レベル１」のテキストを担当しているキソ５号です。今年度の「中学生の基礎英語 レベル１」の連載、Kiso1 Special Interviewでは、さまざまな方に英語学習法などについてお話をうかがっています。



現在発売中の2026年１月号では、日本とアメリカの２拠点生活をしながら、ソロアーティスト・俳優として活躍されている岩橋さんにインタビューを敢行！ 実践している英語学習法やアメリカでの暮らしについて聞きました。

スマートフォンで使うのは極力英語だけと決めています！

スマホの言語の設定は日本にいても英語のまま。マネージャーさんたちとのやりとりも、「できるかぎり英語で」とお願いしています。たまに相手にうまく伝わっていなかったり、自分がまちがって理解していたりということもありますが（苦笑）。でもまちがえると、「このフレーズには、こういう意味があったんだ」と気づくし、しっかり記憶することができるんです。ちなみにぼく、YouTubeで野球の解説動画を見るのが好きなのですが、それも英語コンテンツだけに。日本語を極力シャットアウトしています。

小・中学生のころに知ったアメリカの文化や価値観に衝撃！

小学生、中学生のころのぼくをひと言で言うと、野球少年。それと同じくらいハマっていたのが、洋楽でした。野球の練習帰り、ランダムに音楽を聴いていたら、突然ラッパーのT.I.さんの曲が再生されたんです。当時のぼくは、「こんなにすごい曲があるんだ！」と衝撃を受けて。当然、歌詞の内容は理解できなかったけれど、カッコいいな、聴き心地がいいなと思ったんです。



そのころに見ていたアメリカのドラマ「スイート・ライフ」の世界観や価値観にもおどろきました。超高級ホテルのスイートルームに母親と住んでいる双子の物語なんですが、ホテルを遊び場のように利用するふたりのやんちゃさや自由さに、当時のぼくはびっくりしたんです。音楽やドラマを通じて、アメリカのカルチャーや暮らしぶり、何より世界には自分や周囲の人とはちがう考え方をする人がいるということを知って、すてきだなとあこがれを持ちました。特にぼくは、規律どおりに生活することにすごく苦手意識があったので、彼らのラフさに惹かれたんだと思います。



そんなあこがれを抱いていた数年後、14歳のときに、仕事で初めてハワイに行きました。あのときの感動は忘れられません。「こんな世界があるんだ！」と思いました。不思議と、「なんかいい」「この場所にいると、自分の心が自由になる」と思うことができたんです。

いかがでしたか？ 現在発売されているテキスト１月号では、アメリカでの岩橋さんの暮らしぶりや今後の目標についてもご紹介していますよ。



また、今月14日発売の２月号でも引き続き岩橋さんが登場！ ぜひ、チェックしてください👀



岩橋玄樹

1996年生まれ、東京都出身。2021年、アーティストとしてデビュー。音楽活動以外にも、俳優やプロデュースブランド「TwO hundRED」のプロデューサーとして幅広く活躍中。近年の主な出演作に、ドラマ「恋愛ルビの正しいふりかた」、映画「男神」など。バレンタイン当日の2月14日には、豊洲PITにて「GENKI IWAHASHI White Belle」を開催予定。

