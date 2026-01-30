年収1000万円から350万円になる場合も…「役職定年」と「再雇用」のシビアな現実とその対策

多くの企業で採用されている「役職定年」と、定年を迎えてからの「再雇用」制度。重要な役職についていた人でも、年収が大幅にダウンすることも少なくないという。このシビアな現実にどう対抗すればよいのか？ 初の著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』を上梓した服部貞昭氏が指南する。

中高年になると年収はここまで下がる？

60歳以降も働ければ生活が安定するように見えますが、今までより大幅に収入がダウンすることが多いので要注意です。

まず、大企業を中心に日本の多くの企業では、50代後半〜60歳の間に、役職定年の制度があります。今まで部長などの重要な役職に就いていた人が、役職定年を迎えると、その役職から退き、定年までの間は別の職位に就きます。

それだけでなく、年収が大幅にダウンします。東洋経済新報社の読者アンケートによると、役職定年で3割以上の人が、年収30％以上ダウンしています。

さらに、60歳になると多くの企業では定年を迎え再雇用されることになります。すると、4割以上の人が年収50％以上ダウンしています。

役職定年で年収30％ダウン、再雇用で年収50％ダウンしたら、給料は元のわずか35％に減ります。50代前半で年収1,000万円あった人でも、60歳定年再雇用の後では、年収350万円になってしまうわけです。

これでは新入社員と同じくらいです。昨今では、新入社員の給料もあがっていますし、新入社員が少し残業をすれば、新入社員の給料のほうが高いかもしれません。

役職定年と定年再雇用が生まれた理由

なんでこんなことになっているかというと、まず、企業ではもともと55歳定年が主流でした。ところが、1986年に60歳定年の努力義務が定められ、1994年に60歳未満の定年が禁止されました。

これに対して、人件費増加を嫌った企業は、役職定年制度を設け、従業員を役職から退かせて給料を下げることで対応しました。

さらに、2013年には、65歳までの雇用確保の努力義務が定められ、2025年4月からは義務となりました。

ただし、65歳までの定年延長を義務付けているわけではなく、次のいずれかの方法で、雇用を確保すれば良いとされています。

・65歳までの定年延長

・65歳までの継続雇用制度（雇用延長・再雇用）

・定年制の廃止

独立できるスキルを身につけておこう

多くの企業では、60歳定年制度はそのままにして、定年後、再雇用という手段をとっています。再雇用によって正社員ではなく、有期雇用契約を結んだ嘱託社員の扱いになります。

正社員と違って業務内容や責任が軽くなるから給料を下げても問題ないということになりますが、再雇用前の給料の6割以下に下げるのは問題であるという裁判例もあります。

いずれにしても50代後半から60歳にかけて、大幅に給料がダウンするのは避けられません。

その対策として、いつでも独立できるようなスキルを身につけておくことです。そうすれば、いざというときは独立して個人事業主になり、元の会社から業務を請け負えば良いのです。

もちろん、スキルを身につけるには時間がかかりますので、できれば40歳後半から準備するのが良いでしょう。たとえ独立しなくても、会社はスキルがある人に対して、それ相応の給料を払ってくれるはずです。

