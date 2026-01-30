「手足を切り落としたい…」自ら障害者になることを望む人々の実態

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

身体完全性違和という不思議な病

珍しい病気や奇妙な症状は、人間の個性と同じように多種多様に存在しています。そして、そのなかには、ただ珍しいだけではなく、私たちが「正常」や「健康」と当たり前に信じている価値観を揺さぶるものもあります。

その代表が、自分の手や足が余分で不快な異物と感じられて、それを切り落とすことを心から望む「身体完全性違和（BID：Body Integrity Dysphoria）」という病気ではないでしょうか（美馬達哉「身体完全性違和」久住一郎編『講座 精神疾患の臨床 4 身体的苦痛症群 解離症群 心身症 食行動症または摂食症群』中山書店、2021）。場合によっては、自らの手で手足を切り落とそうとすることさえあります。

この病気は、国際疾病分類ICD-11で初めて正式な病名として認められました。BIDは、自身の身体が「完全ではない」と認識し、それを強い苦痛として経験すること、さらに身体障害者になることへの持続的で強烈な欲求として定義されています。自分の身体の状態が「不完全」であるために苦しみ、四肢のどれかの欠損した身体障害者の状態こそが、自分にとって「完全」な身体だと感じているのです。

私は、大学での授業で、このBIDという病気の方を取材したドキュメンタリーDVD（メロディ・ギルバート監督『完全（Whole）』サンダンス・チャンネル）を見せて感想を聞くことがあります。ドキュメンタリーといっても、切断の残虐映像が出てくるわけではありません。BIDの人びとが、自分の身体を傷つけて身体障害者になることをどれほど熱望しているかを語ったり、どうやって自分の片脚を切断したか、そのことでどんなに安堵しているかを淡々と説明したりする内容です。私の印象として、やさしい気持ちの学生たちはとくに、登場するBIDの人びとの姿を見て、なんとも言えない表情をします。

私自身は、BIDの患者さんに診療現場で直接に出会ったことはありません。けれども、おそらく、そうだと思われる方から匿名のメール相談を受けたことはあります。

BIDの人びとはどんな人たちなのか？

ドキュメンタリー『完全』には、さまざまな努力をした結果、やっと自分の脚を切断すること（！）に成功した患者さんたちが何人も登場しています。その登場人物を紹介すれば、BIDがどういう状態かがわかっていただけるでしょう。

やっと左脚を太ももから切断できたと幸福そうに語るのは、にこやかな高齢男性のバズさんです。彼は、子どものときから左脚は自分の身体の一部ではないという感じがしていたといいます。そして、彼が大事にしている子ども時代の日記にも、その悩みがはっきりと記されています。それだけではなく、子どものときに、あるべき自分の姿として左脚のない自画像を描いているのです。いまでは、ある方法で片脚切断を達成した彼は、日常生活では肘に取り付け具のある杖（ロフストランドクラッチ）を使う身体障害者となっています。

バズさんのストーリーは、これまでの研究で知られていることとほぼ一致しています。

BIDは、圧倒的に男性に多く、身体障害者になりたいと自覚するのは10代前半です。また、切断したいパーツは、下肢に圧倒的に多く、左右でいえば左とされています。おおむね5人に1人は、なんらかの方法で実際に身体障害者となっています。また、切断ではなく、不要な脚の膝を強く曲げて縛ってしまい、片脚と松葉杖で歩くだけでも満足できる人もいるようです。

病院で切断手術を受けようとしても、手術に応じる外科医は存在しません（傷害罪に問われる可能性があります）。それどころか、奇妙な訴えの精神疾患として扱われることも多いのです。そして、もし精神科医を受診したとしても、身体障害者ではないことがストレスであることを除けば、そのほかの精神的不調や悩みはないので、お手上げです。

四肢を切断する方法

次に、BIDの人びとはどのようにして自らの四肢を切断するのかをみていきましょう。

ドキュメンタリーに登場するバズさんは、スーパーに行って、ドライアイスを大量に買ってきて、大きなバケツに詰め込み、左脚をバケツに突っ込んで、半日かけて凍らせたと証言しています。最初は強い痛みを感じたものの、次第に冷たさによって感覚が麻痺するそうです。そして、凍傷になった頃合いを見計らって救急病院に駆け込んで切断手術を受けたといいます。それまで脚があることでどれだけ苦しんできたか、そして切断に向けての覚悟や決意のほどがわかるエピソードだと思います。

救急病院の医師は、なんとか左脚を残そうと治療を試みました。しかし、バズさんは自らの意志による凍傷と説明し、今ここで切断してくれなければ同じ行為を繰り返すと訴えました。その結果、切断手術を受けることができたといいます。脚を凍らせる過激な方法を繰り返した場合は、生命に危険が及ぶと、救急医も判断したのでしょう。

また、別の登場人物は、いかにもアメリカらしいエピソードですが、銃で自分の脚を撃っています。そして、銃の暴発事故と説明して、救急病院で切断してもらったといいます。

いずれにせよ、BIDの人びとの四肢切断は、手術室での切断術ではなく、命がけの行為です。「五体満足」な身体であることの苦しみがそれだけ強いのです。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること