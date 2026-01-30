【地面師の音声入手】「法律屋」が電話口で動揺…大阪の司法書士が被害者に行った「姑息すぎる釈明」

土地取引の番人が自ら「地面師」に

詐欺を見抜くための「番人」が、自ら地面師として犯行に及ぶ――。そんな最悪の事件が今年初頭、大阪で発覚した。

大阪府警は1月14日、司法書士の松本陵平容疑者（34歳）と三重県桑名市の電気通信会社元代表の小鹿瑞樹容疑者（33歳）を電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで逮捕した。

「現場となった場所は大阪メトロ中津駅そばにある、およそ800平方メートルの土地と建物です。市場価格は4億円以上とされています。2人は大阪・キタの中心地にある土地と建物の所有者だった80代の男性になりすまし、登記を書き換えた疑いがもたれています。

今回の事件で関係者が驚いたのは、松本容疑者が現役の司法書士だったこと。本来、国家資格である同職は、土地取引を行ううえで売主の本人確認をおこなったうえ、登記申請を行う地面師対策の要として重宝されてきました。まさか司法書士自身がなりすましに加担するとは考えづらい。その良識を突いた悪質性の高い事件です」（全国紙社会部記者）

当の松本容疑者は調べに対し「通常の業務として登記変更を頼まれただけ」と事件の関与について否定。一方、同じく逮捕された小鹿容疑者は、府警の聴取に「闇バイトに応募した」と説明するなど「即席メンバー」だったことが判明している。

「実行役を募る手口から、府警は松本容疑者の背後に地面師グループがいると見て、捜査を続けています」（同上）

松本容疑者が起こしていた「土地トラブル」

司法書士というバッジを悪用し、これまでも複数の虚偽の登記申請を行っていたとみられる松本容疑者。実際に松本容疑者と別の土地取引でトラブルになっていたという不動産コンサルタントのA氏が語る。

「売り出していた土地は大阪ミナミの中心街に当たる日本橋のエリアです。広さは25坪ほどの土地でした。建物も古く、売買が盛んにおこなわれていないので安心感はありました。金額は6000万円ほど。売買の話があったのは昨年1月頃です。2月には手付金である500万円を渡し、残りは登記の書き換え後に支払う予定でしたが、いざ確認をしようとすると手続きができなかった」

そこでＡ氏は登記申請を行っていた松本容疑者に電話で確認。現代ビジネス編集部は、その録音音声を入手した。やり取りでは「詐欺ではないか」と疑うＡ氏に対し、松本容疑者は「申請は行っている」と言葉を返す様子が記録されている。以下はＡ氏と松本容疑者の会話だ。

Ａ氏「私の知り合いが買おうとしてるんですけどね。手付も入れて。本日決済やったんですけど、登記があがらんゆうことでね。『これ詐欺ちゃうんか』とこうなったわけですよ」

松本容疑者「はいはいはい」

Ａ氏「それを今、解明してるんですけど、先生は立ち合いをして、目の前で登記をしたんですね」

松本容疑者「はい」

Ａ氏「このときの書類も全部あるんですもんね」

松本容疑者「法務局には出してますよ」

Ａ氏「本日やろうとしたら無理やって」

松本容疑者「はい」

Ａ氏「〇〇さん（名義人）自身はそこ（受付）に来てましたか？」

松本容疑者「来てましたね」

Ａ氏「来てました。どんな感じの人ですか。今、横におるんやけども」

松本容疑者「どんな…」

Ａ氏「雰囲気だけ。別の人間が（受付に）来てる可能性があるんで」

松本容疑者「雰囲気、難しいな…」

Ａ氏「そのとき、先生は免許証見ました？」

松本容疑者「免許証あります。コピーもありますよ」

会話の途中、Ａ氏は確認のために面会を求めたが、松本容疑者は拒否。続けて身の潔白を主張していた。

「潔白で間違いないか？」

Ａ氏「ごめんなさい。先生、お時間取ってもらって一回お会いできませんかね」

松本容疑者「私ですか？」

Ａ氏「いや、そのときの状況を聞かしてほしいんです」

松本容疑者「今言ったじゃないですか。今、言った通りなんですけども」

Ａ氏「これ、警察動いてるんでね」

（中略）

Ａ氏「先生が間違いなく、私が立ち会いで潔白や言うんであれば、それはそれでいいんですよ。なにも私は疑うことはないんで。それは先生、間違いなくでいいですか」

松本容疑者「はい」

トラブルについて、Ａ氏が語る。

「電話の時点で後ろに地面師グループがいると睨んで、松本容疑者のことは疑っていました。だからあえて質問攻めして、反応を見ていました。司法書士は手続きの立場上『頼まれて申請をしただけ』という理屈を言えば切り抜けられる特性がある。これまで松本容疑者もそうやって切り抜けてきたんだと思います。でも、地面師と言えば大物の土地を狙うとばかり思っていたので、まさかあんな狭い土地でやるというのは予想外だった」

「番人」から一転、地面師として逮捕された松本容疑者。司法書士の資格を悪用した罪はあまりにも重い。

