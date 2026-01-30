東京帝国大学卒「金融エリート」の”太平洋戦争・回想録”が「奇跡の復刊」で話題、その「壮絶すぎる中身」を明かす…！

東京帝国大学卒業後、金融マンから任官した海軍主計士官の戦い――。太平洋戦争劈頭の真珠湾攻撃に参加した空母「瑞鶴」乗り組みを皮切りに苛酷な最前線の実態を冷静な眼でとらえた士官による回想記「新装解説版 空と海の涯で〈上〉」（門司親徳著、光人社ＮＦ文庫）が注目されている。

記述の正確さや内容の信頼性において、数ある戦争体験者の手記の中で白眉とされる本書から一部抜粋・再構成してお届けする。

「機動部隊はハワイを攻撃…」 度肝を抜かれた日米開戦の軍機書類

1941（昭和16）年11月19日午前零時、「瑞鶴」は大分湾を出港した。

今度の航海で知らされていたのは、伊勢湾方面にいくということであった。

ところが、翌日になって、陸影が見えなくなったとき、司令部から軍機書類を受け取りにくるよう連絡があった。封に入った五種類の書類を渡された。その中に、「艦長直披」というのが二通あった。

庶務の部屋に帰って、直接でない方の封を開けてみると、司令部で間違えたのか、当然直接であるべき「連合艦隊命令一号」が、直接でない方の封筒に入っていた。

命令作一号には、一段作戦のほぼ全貌が書いてあった。ぶ厚いので、細かに見ることはできないが、要点だけを拾い読みしてみても、機動部隊はハワイを攻撃、十一航空艦隊はフィリピンを攻撃、陸軍は、マレー半島やフィリピンに上陸等々、びっくりすることが書いてある。私は、中味の重大さに度胆を抜かれるというよりは、その重大さが脇の方を素通りしたような感じで、直披でなかったかどうか、もう一度封筒を見直した。

急いで一連の書類を艦長のところへ持っていった。

「これは直披じゃなかったか」

「いいえ、直披の判は押してありませんでした」

「とにかく直披あつかいにしろ。廻す先はわしが指定する」

これらの書類には数多くの付表や付図がついていた。雑用紙に刷ってあるが、貼りつけたり、綴じたりしなければならない。艦長はその日のうちに、私たちのために軍機取扱用の小部屋を用意するようにいいつけてくれた。その片隅のテーブルで、付図や付表を貼り合わせた。仕事をしていると、手に汗がにじみ出てきた。日本の直面しようとしていることに汗をかいたのではなく、軍機書類を取りあつかっていることの責任や心配から掌のひらがにじむような感じであった。

悪夢となった上陸作戦、ラビ攻略に失敗

真珠湾攻撃後、空母「瑞鶴」から広島県の呉で編成された海軍陸戦隊（呉鎮守府第五特別陸戦隊）の主計長兼分隊長となった筆者はミッドウェー上陸戦に向かうも作戦は中止、その後ニューギニア東部のラビ攻略に向かった。しかしまだ優勢と思われていた日本軍が直面した惨状は、驚愕すべきものであった。

大発（小型の上陸用舟艇）が降ろされ、訓練どおり網梯子を伝って乗艇すると、一斉に船腹を離れた。12隻の大発は、おぼろな海面に黒い影となって、陸岸さして遠ざかっていく。

今にも海岸で火花を散らす戦闘が始まりはしないか。機銃の音か、迫撃砲の音が聞こえてこないか。しかし、大発の影は靄の中に見えなくなったが、何の変化も起こらなかった。これから夜が明けるまでに、弾薬、糧食その他の物件を揚陸しなければならない。早く大発が帰ってこないか。ジリジリしながら待った。

ようやく淡白い靄の中に、黒く、最初の大発が帰ってきた。甲板から身を乗り出して、

「どうしたァ」

と訊くと、艇員は、

「抵抗なし。無血上陸です」

と下から怒鳴った。ちょっと気の抜けた感じだ。案ずるより生むが易しだと思った。

海岸は椰子の木が水際まで生えていたが、砂浜になった小さな湾があり、その一部に、土嚢（どのう）で築いた仮の突堤ができていた。

設営隊の人たちが、裸になって、腰までつかり、荷物を揚陸し始めた。主計隊も糧食を運搬した。海岸に近い椰子の林の下に、燃料、糧食、爆弾、その他の物件が集積されていった。

約200名の設営隊員により、揚陸作業ははかどるが、大発の積載量には限度があるので、船に積んできた物件は、なかなか運び切れない。それに、250キログラムの爆弾や、ドラム罐その他、重量物も多かった。夜はしだいに白んできた。

敵の飛行機の爆音が聞こえたのは、それから間もなくであった。占領する予定であった敵の飛行場から、中型の爆撃機が飛び上がったのである。

また味方にとって不幸なことが起こった。それは、集積してある荷物の一角にあった高射機銃が敵の編隊めざして、ダダダダダ……と猛烈な勢いで発射されたのである。

敵の戦闘機が集積所を襲ってきたのは、それから五分もたたぬ後のことであった。そのときから、悪夢のようなラビの戦闘が始まった。

それでも、最初の１、２機が、パラパラ、ダダダ……と比較的軽い音の掃射を始めたときには、いよいよ来たなと思いながらも、まだそれほどあわてはしなかった。だが、続いて３機、４機、５機と立て続けに機銃が集中されると、上陸地点は、今までの余裕ある気分から、一挙に緊張と狼狽（ろうばい）と混乱の状態に陥った。予想しなかった事態であった。

敵は10機ほどが舞い下りては舞い上がり、激しく攻めつけてきた。火の棒が、ツーツーと身近を通り過ぎる。爆音に混ざって、バババボボボ……と機銃の音が暴れまわった。

その後、敵機の激しい空襲と目標とした飛行場の占領に失敗、補給路をたたれた味方は食料不足などに陥りラビ攻略作戦は失敗したのであった。

