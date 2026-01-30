苦境のフジに救いの手…谷原章介の「生き残り術」から読み解く、「芸能界のギャラ事情」

「カネはないから知恵を出せ」

2026年春、フジテレビが社運を賭けた大規模な番組改編に打って出る。

かつての「視聴率三冠王」の面影はなく、そこにあるのはなりふり構わぬコスト削減と、生き残りを懸けた構造改革の姿だった。

「今回の改編の目玉は、単なる視聴率不振による打ち切りではありません。制作費高騰を理由とした『聖域なきリストラ』が断行されている点にあります。つまり、視聴率がどんなに良くても『制作費が高いと切られる』という現実を表明したのです」（フジ関係者）

すでにフジテレビを巡っては、多くのバラエティ番組が終了する予定だ。正式発表はまだだが、月曜夜の『呼び出し先生タナカ』、水曜の『週刊ナイナイミュージック』、木曜の『この世界は1ダフル』、同じく『ミュージックジェネレーション』と言った人気番組が終了の対象になっているという。

「これらの番組に共通するのは、豪華な出演陣や大がかりなセット、ロケ費用など、多額の制作費を要する点です。『呼び出し先生タナカ』は一本2500万円〜。『週刊ナイナイミュージック』、『この世界は1ダフル』、『ミュージックジェネレーション』はそれぞれ1200万はかかるとされていますが、特に問題視されたのは出演者のギャラ。現在のフジテレビにおいて、番組継続の判断基準は『数字（視聴率）』から『コストパフォーマンス』へと完全に移行しています」（編成関係者）

その背景には、2025年3月期決算で露呈した「328億円」という巨額の赤字が影響している。

前年に発生した「不祥事」に端を発するスポンサー離れの影響は甚大で、CM収入は回復傾向にあるものの、かつての潤沢な資金力はもはや存在しないのだ。

「情けない話ですが制作現場には『カネはないから知恵を出せ。深夜番組並みの予算（300〜500万円）でゴールデンを回せ』という過酷な要求が当然とばかりに通告される。いずれ高コストな番組は内容のいかんを問わず、切り捨てられる運命にあります。これではYouTubeのほうが潤沢な予算があるばかりか、面白いものが制作できるという非常に皮肉な状態にあるわけです」（制作会社プロデューサ―）

こうしたフジテレビの「聖域なき改革」の波は、長年親しまれてきた日曜朝の放送枠にも及んでいる。実に19年以上も続いた長寿番組『ボクらの時代』と硬派な報道姿勢を貫いてきた『日曜報道 THE PRIME』の2番組を終了させるというアナウンスが同局から発せられたのだ。この後枠でスタートするのが、2時間の大型情報番組だ。このメインキャスターに抜擢されたのが、俳優の谷原章介（53歳）である。

役者としての活動が少なくなり……

「谷原は2021年から『めざまし8』の顔として親しまれてきたが、直近の平日朝の番組『サン!シャイン』がわずか1年で打ち切りになるという憂き目に遭っています。一本80万円というギャラがネックだったようです」（芸能プロ関係者）

通常であれば、短期間で番組を終わらせたMCがそのまま新番組に起用されることは異例中の異例だという。だが、そこには谷原が置かれている「俳優としての厳しい現実」が影響していたという。

「あくまで司会業は副業。谷原サイドは、すぐに本業である俳優としてのオファーが来るとタカをくくっていたようです。だが、いざ蓋を開けてみればオファーはまったくなかった。実に4年以上にわたってキャスター活動をしていたことで『情報番組の顔』と言うイメージが完全に定着してしまったことが要因でしょう。

ドラマや映画の制作サイドからは『役柄にワイドショーの印象が重なり、物語に没入できない』と敬遠されてしまったいるようです。結果的に俳優業は事実上の休業状態に追い込まれている有様ですね」（事情通）

そうしたなか谷原サイドは、新番組の獲得に向けて異例の提案を行ったという。

「通常、谷原クラスの知名度を持つ司会者であれば、1回あたりの出演料は100万円単位が相場です。しかし今回は、2時間の生放送であるにもかかわらず、若手タレント並みのギャラを谷原サイドから提示したといいます。制作費の削減を至上命題とするフジテレビにとって、実績のあるキャスターを安価で起用できるこの提案は、渡りに船であったと言えましょう」（放送作家）

もっともこんなフジテレビを巡っては、こんな声も上がっている。

「『制作費のないフジテレビのオファーは受けない』というスタンスになった芸能人がチラホラ出てきた。なりふり構わぬコストカットと、安価な労働力としてのタレント起用は『薄利多売』になるが、結果的にテレビ文化を衰退させひいてはフジテレビのさらなる沈滞化を進める懸念も孕んでいる。両刃の剣ですよ」（民放幹部）

日曜朝の新番組が、谷原にとって、そしてフジテレビにとって再起のきっかけとなるのか、あるいはさらなる迷走の象徴となるのか。お台場の落日が、ひたひたと近づいている気がしてならない。

