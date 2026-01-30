現代日本社会に「新しい最下層階級」が誕生していた…日本の「新しい階級社会」の悲惨な現実

20年ほど前から日本でよく使われるようになった「格差社会」という言葉。現代日本の格差は「なだらかな坂」などではなく、格差は非常に大きくなり「新しい階級社会」が誕生しているのをご存知だろうか。

本記事では、現代日本を分断する「階級社会」の実態と、新たな最下層階級「アンダークラス」が直面する危機について、橋本健二氏（早稲田大学人間科学学術院教授）による解説をお届けする。

※本記事は『Tropic』より抜粋・編集したものです。

この国を覆う「新しい階級社会」

日本では2006年ごろから、経済的格差の拡大が注目を集めるようになり、「格差社会」が流行語になりました。今日では「格差社会」は、現代日本を象徴する言葉として、すっかり定着しています。

しかし格差は、貧困層から富裕層まで、なだらかな坂のように続いているわけではありません。私たちの社会には、経済的地位が異なり、このために仕事の内容や収入が異なるいくつかのグループがあります。格差はこれらのグループの間に形成されているのです。

経済的な地位の違いが生まれる最大の原因は、生産活動に必要な資本を持っているか否かです。資本を持っていれば、人を雇って生産活動を組織し、経営者となって利益を得ることができます。資本を持っていない人は、雇われて労働力を提供し、見返りに賃金を受け取って生活しなければなりません。ここで資本を持っていて他者を雇う側の人々を資本家階級、雇われる側の人々を労働者階級といいます。

労働者階級は現場で働いて多くの富を生み出しますが、資本家階級はその一部だけを賃金として支払い、残りは利益として手に入れます。だから資本家階級と労働者階級の間には、大きな格差が生まれます。資本家階級と労働者階級は、現代社会の二大階級です。

しかし私たちの社会には、古くから農家や商店、町工場などを営んでいる自営業者もいます。これらの人々は資本を持ってはいるのですが、その量が少ないために人を雇わずに自ら現場で働いています。資本を持つという資本家階級の性質と、現場で働くという労働者階級の性質を兼ね備えていることから中間階級、しかも古くから存在する階級なので旧中間階級と呼ばれます。

他方、経済が成長して企業の規模が大きくなると、資本家階級はいちいち労働者階級の働き方を決めたり、指図をしたりすることができなくなります。そこでこうした仕事を、資本家階級に代わって行う人々が現れます。これらの人々は資本家階級と労働者階級の間に位置しているので中間階級、しかも新しく登場した階級なので新中間階級と呼ばれます。

このように近代社会は、資本家階級、新中間階級、労働者階級、旧中間階級の四つの階級から成り立っています。それぞれの階級の内部にも格差はありますが、一般的にいえば、収入は資本家階級が最も多く、労働者階級は少なく、新中間階級と旧中間階級は中間的です。ただし最近では、大企業との厳しい競争のため、旧中間階級の収入は低下傾向にあります。働き方も大きく違っていて、資本家階級と旧中間階級が自分の裁量で仕事の進め方を決めることができるのに対して、雇われ人である新中間階級と労働者階級は、権限に多少の違いはあっても、基本的に資本家階級の指図のもとで働かなければなりません。

なぜ最下層階級が生まれたのか

しかし近年、労働者階級の内部の格差が非常に大きくなってきました。そして1990年ごろから、従来からいたパート主婦に加えて、学校を出ても正社員になることができず、非正規雇用のアルバイトやパートとして働く若者が増加し、その多くはそのまま年をとって若いとはいえない年齢になっていきました。一度は結婚して専業主婦になったものの、離婚や死別で家計を支える夫を失い、非正規雇用で働くようになる女性たちも増えました。これらの人々が、正規雇用で働く労働者階級とは性質の異なる、新しい階級として登場するようになったのです。これらの人々を、アンダークラスと呼ぶことができます。現代社会の新しい最下層階級です。

アンダークラスの多くは未婚です。経済的理由から、結婚して家庭を形成することができないのです。生活に強い不満を持ち、自分の将来に強い不安を抱き、健康状態に問題を抱える人も多く、社会的にも孤立しがちです。さらにアンダークラスの下には、専業主婦でも高齢者でもないのに仕事に就いていない、失業者・無業者がいます。アンダークラスとして働いた経験のある人も多く、アンダークラス以上に健康状態に問題を抱え、強い不満と不安を抱いています。

アンダークラスが増えたのは、政府が労働の規制緩和を進めたから、そして大企業の多くが人件費を削減して利益を確保するため、非正規雇用を拡大したからです。このため多くの若者たちが、アンダークラスとして社会に出ていきました。彼ら・彼女らがそうせざるをえなかったのは、企業が正社員の採用を抑制したからです。決して本人たちの責任ではありません。

アンダークラスの境遇が今のままである以上、少子高齢化に歯止めはかかりません。その多くは近い将来、引退して無年金の高齢貧困層となります。アンダークラスの規模が今のままである以上、その新しい担い手が必要になりますが、アンダークラスは次世代を産み育てることができませんから、担い手は他の階級から調達される必要があります。つまり仕事を失った他の階級の人々、あるいは他の階級の子どもたちがアンダークラスとなるのです。

アンダークラスの苦しい境遇は、決して他人事ではありません。その境遇を社会全体の問題としてとらえ、雇用を安定させること、あるいは非正規雇用でもまともな生活ができ、望むならば子どもを産み育てることもできる収入を保障すること、そしていま学校で学ぶ子どもたちに安定した職業を用意することが必要です。そうでなければ日本社会は、存続の危機を迎えることになるでしょう。

では、どうすればいいのでしょう。政治を変えることが必要です。これまで政府は、格差拡大と貧困層の増加を放置し、時にはこれを推進する政策をとってきました。アンダークラスの苦しい境遇は、その直接の結果です。

私の調査によれば、「いまの日本では収入の格差が大きすぎる」と考える人は7割を超えています。アンダークラスに限れば8割近くに達します。この声を政治に反映させる必要があります。残念ながら現状ではアンダークラスは、政治に積極的に参加するだけの余裕がありません。アンダークラスの境遇を改善して政治に参加できるようにするとともに、すべての階級の人々が協力してその声を政治に届けていくことが必要です。

「格差を拡大しろ」と声高に主張する政党はありませんが、その主張を慎重に見極めれば、「格差は放置しておけばいい」「貧困層を助ける必要はない」というホンネは見えてくるはずです。そんな政党に投票してはいけません。

