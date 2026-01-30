¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¥Á¥é¸«¤¨¡Ä¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡¢¥¥ã¥ß»Ñ¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È·ò¹¯Èþ¡É¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ö´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KISS OF LIFE¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤ÏºÇ¶á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¡È´ÓÏ½¥Ü¥Ç¥£¡É
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥À¥á¡¼¥¸²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¡£·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ¤ë¤¤Èù¾Ð¤ß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡Ä¡×¡Ö´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö»ä¤Î¿´Â¡¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬½êÂ°¤¹¤ëKISS OF LIFE¤Ï¡¢3·î¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡Ö2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR [DEJA VU]¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï6·î27Æü¤ËÅìµþ¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ê¥Ã¥Æ¥£ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯½Ð¿È¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤Ï¥¢¥ó¥Ê¥Á¥ã¥ä¡¦¥¹¥×¥Æ¥£¥Ý¥ó¡£TWICE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSIXTEEN¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£TWICE¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð±é¤ä¥½¥í³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢2023Ç¯7·î¤Ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KISS OF LIFE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎBoA¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£