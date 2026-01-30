敵弾で「顔半面」を吹き飛ばされた零戦パイロットが、最晩年にようやく口を開いた…タンスの下から見つかった「消えた日本刀」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回はソロモンの空戦で顔半面を失う重傷を負いながら生還した渡辺秀夫飛曹長を紹介する。

「最も苦しい時期」を戦った下士官搭乗員

大戦中、日米両軍が激闘を繰り広げた南太平洋で、日本軍の一大拠点となったのが、ニューブリテン島の北東部に位置するラバウルだった。

昭和17（1942）年1月、アメリカとオーストラリアとの連絡路を遮断する作戦の一環として、オーストラリアの委任統治領であったこの地を占領した日本軍は、飛行場の整備を進め、順次、航空部隊を進出させた。

同年8月、ソロモン諸島のガダルカナル島に米軍が上陸すると、ニューギニア、ソロモンの二正面での戦いを余儀なくされた。

開戦当初は無敵を誇った零戦隊も、日毎に増強される敵戦闘機の前に損失を重ねてゆき、消耗と疲労のいちじるしい部隊は再建のため内地に帰され、代わって新たな部隊が投入された。

昭和18（1943）年になると、日本軍はガダルカナル島の奪還を断念、2月、同島から撤退する。ラバウルはそれ以後、進出拠点から防衛拠点へと性格を変え、攻勢に転じようとする米軍を必死で防ぎとめる、長く苦しい戦いを繰り広げるようになる。

歴戦の搭乗員が次々と斃れ、指揮官となるべき士官パイロットも、そのほとんどが戦死。そんな、いわばもっとも苦しい時期のラバウル零戦隊を背負って戦った、23歳の下士官搭乗員がいた。

渡辺秀夫上飛曹。その名を抜きにして、大戦中盤のソロモン航空戦は語れない。

渡辺上飛曹は、当時、ラバウル、ソロモン方面での航空戦の主力となっていた第二〇四海軍航空隊で、士官搭乗員の相次ぐ消耗のなか、ときに空中指揮官の大任を果たした。昭和18年8月26日、日本軍の前進基地のあったブーゲンビル島ブイン上空の邀撃戦で被弾、顔半面を吹き飛ばされ右眼を失う重傷を負いながらもかろうじて帰還、南東方面艦隊司令長官・草鹿仁一中将より、「武功抜群」と記された白鞘の日本刀を授与されている。

私が、福島県に暮らす渡辺とはじめて会ったのは、平成11（1999）年6月のこと。じつは、ここへ至るまでの道のりが長かった。

同じく二〇四空の一員であった大原亮治に、渡辺を紹介されたのが平成8（1996）年の始め頃。手紙で取材意図を伝え、電話でインタビューをお願いすると、あまり気乗りした様子ではないものの会ってくれるという。さっそく、新幹線のチケットを用意し、出発の準備をしていたところ、当日の朝になって

「やっぱり気が進まない」

と、断りの電話が入った。その後も同じようなことが続き、キャンセルになること数度。

「古傷が影響して、戦争の話をしようとすると気分が塞ぐんじゃないか」

と、紹介者の大原は言い、私も気長に待つことにした。渡辺本人は、インタビューに逡巡しながらも、なにかを残したい意思は持っているらしい。手紙や資料を送ってくれたり、電話をかけてきてくれることもしばしばで、まったく脈がないわけではなさそうだった。ただ、渡辺は朝が早い。電話がかかってくるのはたいてい朝の6時で、報道カメラマンという仕事柄、夜が遅いことの多い私には、少々つらいこともあった。

授与された日本刀が見つかって

そして3年半が過ぎたある日、例によって朝6時に電話が鳴った。渡辺からだった。

「今日は気分がいいんです。今日なら話ができそうだから、いまから来られませんか」

とるものもとりあえず、当日の予定をいくつかキャンセルして、新幹線に飛び乗った。

午前10時半、福島駅の新幹線ホームで迎えてくれた渡辺は、戦歴から想像するのとは正反対の、じつに淡々としたやさしい雰囲気の人だった。

右眼を中心に、その周囲の頭蓋骨を敵弾で砕かれたと聞いていたが、一見それほど酷い傷痕は見られない。ただ、右眼が義眼であることはすぐにわかった。

「海軍病院で、うまく顔を修復してくれたんです。戦時中は、手足を失ったり、顔面に重傷を負うなんてことは日常茶飯事でしたから、整形の手術はいまよりも発達していたのかもしれません」

タクシーに乗って、福島市近郊の渡辺の自宅へ向かう。庭は畑になっている。主人の姿をみとめた柴犬が、玄関先で勢いよく尻尾を振った。

「戦後は役所に勤めましたが、退職後は農業をやってます」

渡辺は言った。そして、私を応接間に招き入れると、

「今日、気分がいい、と言ったのは、これが出てきたからなんです」

と、立てかけてあった一本の日本刀を取りあげた。白鞘の日本刀。鞘には“武功抜群”と、墨痕鮮やかに書かれている。

「ブイン上空でやられて重傷を負ったあと、ラバウルの海軍病院に入院中に、草鹿長官からいただいた刀です」

目釘をはずして銘を見せてくれた。肥前国忠次作の銘がある。

「この刀が……」

と、私は思った。渡辺がこの刀を授与されたことについては、さまざまな戦記本で触れられている。そのほとんどに〈軍刀を授与された〉と記されているが、それは間違いで、目の前にある刀は、軍刀の拵えもなにもない、白鞘の日本刀だった。

「これは復員したあと、うちの父が、進駐軍に没収されるのを恐れてどこかに隠し持っていたんです。その後、没収のおそれがなくなって刀剣登録もしたんですが、どこにしまい込んだか、父しか知らないままでした。父が突然倒れて息を引き取ったとき、『刀はどこだ』と聞いたんですが間に合わなくて。……それが最近、父の遺品を整理していてタンスを動かしたら、その下から出てきた。それで、話す決心がついたんです」

刀の茎、銘の裏側には、昭和十七年七月吉祥日の文字が刻まれ、登録証によると長さ六十七・八センチ、反り二・〇センチ、目釘穴一個とある。この刀が、渡辺の心の拠りどころだったのだ。

さっそく、撮影をお願いする。刀を地に突いて私のカメラの前に立つ姿には、古武士の風格があった。

後編記事＜48機撃墜の「零戦搭乗員」が顔面を吹き飛ばされながら生還…81歳で彼を襲った「悲しすぎる事故」【太平洋戦争】＞へ続きます。

