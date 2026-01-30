女の子とお付き合いする８つのメリット
友人から彼女自慢をされたとき、「彼女がほしい！」と心の中で叫んだことのある男性もいるのではないでしょうか。「付き合うことにメリットなんて考える必要はない！」という意見もありますが、メリットを整理することで、さらに付き合うことへのモチベーションが上がるかもしれません。そこで今回は、「女の子とお付き合いする８つのメリット」を紹介させていただきます。
【１】周囲に対する劣等感が解消される。
学生時代は、「彼女がいる」ということは大きなステータスのひとつ。彼女を作ることで、周囲に対する劣等感が解消され、明るく振る舞えるでしょう。ただし、調子に乗りすぎた場合、周囲の反感を買う恐れがあるので注意しましょう。
【２】「自分のことを心配してくれる人がいる」という安心感がある。
自分の両親以外に、自分のことを大事にしてくれる「彼女」という存在がいることで、安心感を得ることができます。同じように彼女のことを大事にすることで、良好なお付き合いができるでしょう。
【３】自信を持つことができる。
恋人がいることで、自信を持つ男性もいます。自信がつくことで、仕事に対する取り組み方も変わり、評価が高まるチャンスとなるかもしれません。
【４】デートスポットを堪能することができる。
デートスポットは、彼女と一緒に行ったとき、本来の魅力を感じるもの。男友達同士で行く時とはその魅力に雲泥の差が出てくるでしょう。彼女を作って、夜景がきれいな場所へ行くなどロマンチックなデートをしてみてはいかがでしょうか。
【５】女性の扱いが上手になる。
彼女と過ごすことで、女性の性質や対応法についての理解も深まるでしょう。彼女に対しての対応だけではなく、学校や会社などでも女性に対する振る舞いが上手になれるでしょう。
【６】結婚相手を早期発見できる。
付き合った末に、結婚に踏み切るカップルも多数いるでしょう。女性と付き合うことは、将来の伴侶を見つけることができるチャンスでもあります。早くに結婚して身を固めたい人は、早期に付き合った方が良いでしょう。
【７】「喜ばせる」ことの充実感を味わうことができる。
付き合った記念日や彼女の誕生日など、恋人がいるからこそ発生するイベントがあります。そのようなイベントにおいて、彼女の笑顔を見て、「喜ばせる」ことの充実感を得ることができます。また、彼女を喜ばせるために、情報に敏感になり、企画力などを身につけることができるチャンスにもなります。
【８】彼女をもっと好きになる可能性がある。
多くの時間を共有することで、付き合う前では分からなかった彼女の魅力を見つけることができます。ただし、「こんな人だとは思わなかった」とマイナス印象を持つ可能性もあります。
付き合うことで「得ることができること」は、きっとたくさんあると思います。他にはどのようなメリットがあるのでしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
