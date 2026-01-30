禁断、官能、殺意……。話題のノワール小説、その一編一編をひもとく【後編】

『黒い絵』 原田マハ/講談社/７７０円（税込）

絵の人物の情念を物語にした、著者の筆が冴えわたる。

最後の紹介となる2編は、奇想に満ちた作品だ。

第5編「オフィーリア」は、芥川龍之介の『地獄変』を下敷きに創作したことが巻末に記されている。こちらは短いこともあり、読んでみるのもいいだろう。そうすると、『地獄変』を下敷きにしたと言っても、なんとこう変えるのかという驚きに遭遇する。飛翔した想像力に感服するが、未読でもこの物語が生み出す妙味はいささかも損なわれない。

語り手はオフィーリアである。シェイクスピアの『ハムレット』の登場人物であり、今まさに川でおぼれ死にしてしまう間際を描いたジョン・エヴァレット・ミレーの絵画が有名だ。物語にははっきりそれと明示されていないが、すぐにこの絵を想像し、絵の女性が語りかけているような気持で読み進めた。絵に描かれた人物の情念を直接物語にしてみせた、原田の自由な筆の冴えが光る1編ではないだろうか。

ロンドンの画廊のショーウィンドウに掛けられていたオフィーリアは、ここから連れ出してくれることを熱望していた。ある日、まったく望まない人物、日本人の野卑な風貌の画家に買い取られてしまう。海を渡った男の家には、驚くほど美しい娘がいた。ところが金持ちの大殿（だいでん）に見初められ、強引に妻に迎えられた。あわれ娘の運命は――。やがて大殿はオフィーリアの絵をはるかに凌ぐ傑作を描けと画家に迫り、画家はこう答える。「私は見たことのないものは描けません」と。これが命取りとなり、凄惨な場面が展開する。

アートのためには何をしてもいいのか。芸術性を問い、さらには永遠性にまで射程を伸ばす。アートの罪深さを鮮やかに突きつけながら、人間の愚かしさをどこか軽妙に、優雅に語るオフィーリアが心底恐ろしい。

著者が生み出した人間ゴッホとは！

最後の1編「向日葵奇譚」の題材はゴッホだ。舞台脚本家の塚本がゴッホの話を書くことになり、演じるのは超売れっ子俳優、山埜翔哉に決まった。「狂気の」「天才」、ゴッホの脚本を書き上げた後、塚本はある写真を手に入れた。

川っぺりの風景の中に、向かい合って椅子にすわっている2人の男がいる。背中を見せている方がゴッホだというのだ。ゴッホは自画像を何点も描いているが、画家になってからの写真は残されていないのだそうだ。ただ、この後ろ姿の写真は研究者のお墨付きがあるという。実際にネットで検索すれば、この写真は見ることができる。これがゴッホと言われてもというのが第一印象だ。

塚本は先に仕上げた脚本を書き直すことにした。どんなゴッホ像を生み出したのか。原田自身がこの1枚の写真から感知した人間ゴッホだろうかと思うと、なおのこと興味が湧いてくる。何の世界でも作品から読み解く画家像、作家像、あるいは霊験あらたかな宗教者像などと、実際の人物像は実は隔たっている場合がよくある。しかし、そういう人たちがとびきりの才能、狂気、聖性を見せてくれるのも事実だ。アート、人間の奥深さを改めてかみしめた。

ところで、山埜は「演じる役になりきるために、台本にある行為と同じかそれに近い体験をしてみるのだという噂があるらしい」。不倫する役なら不倫し、盗人の役なら盗みを働く……。

こんな2人が舞台を真ん中に相まみえた時、幻想が出現する。そう、物語とはこういうものなのだとやけに納得する。これをどちらかといえば軽めの筆致で描いてみせるのだ。

初めてノアールを解禁したと聞き、確かに怖さや寄る辺なさにおののきもしたが、『黒い絵』はただただ面白い。小説を読む喜びを、ハタと思い出す。ちょっと異世界を旅したような、幸せな読書だった。

原田マハ（はらだ・まは）

1962 年、東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2005年『カフーを待ちわびて』で第１回日本ラブストーリー大賞を受賞し、’06年作家デビュー。’12年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞、’17年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞、‘24年『板上に咲く』で第52回泉鏡花文学賞受賞。また‘25年には、実話をもとにしたサクセス・ストーリー『風のマジム』が映画化された。さらに、’27年公開予定の『あなたは、誰かの大切な人』収録の「無用の人」の映画化では、著者自ら監督を務め大いに話題に。

内藤麻里子（ないとう・まりこ）

1959年生まれ。毎日新聞の名物記者として長年活躍。書評をはじめとして様々な記事を手掛ける。定年退職後フリーランスの文芸ジャーナリストに。

禁断、官能、殺意……。話題のノワール小説、その一編一編をひもとく【前編】