スマホの画面を埋め尽くす「おかしな広告」の《儲けのからくり》…裏で起こっている「取り引き」

ネット広告が表示されるまでの流れ

「トランプ相場で儲けたい人のために、投資教室を開講しました。大金持ちになりたい方はこちらをクリック！」

著名な経営者が投資のノウハウを伝授するというが、どこか胡散臭い……。そんなネット広告を目にした経験がある人も、少なくないだろう。中には有名人の名前や写真を無断で使っている詐欺広告もあり、'24年に実業家の堀江貴文氏や前澤友作氏が被害を訴えたことは記憶に新しい。警察庁によれば、こういった広告に誘導されたSNS型投資詐欺の被害総額は、年間1000億円を超えるという。

詐欺広告ほど悪質ではないものの、消去するための「×」マークが小さすぎてなかなか閉じられないものや、消す前に数十秒の動画を見なければならないものなど、ネット上には「おかしな広告」があふれている。不快に感じることも多いこうした広告は、いったい誰が、どのような目的で掲載しているのか。

大手IT企業で勤務経験のある広告業界関係者が、ネット広告が表示されるまでの流れを解説する。

「広告を出稿したい企業はDSP（デマンド・サイド・プラットフォーム）、広告を表示するウェブサイトはSSP（サプライ・サイド・プラットフォーム）というサービスを介して、互いにやり取りしています。

たとえば30代の男性ユーザーがウェブサイトを訪れると、彼の情報とともに、SSPに広告表示のリクエストが通知されます。そこでSSPがオークションを実施し、30代の男性に広告を出したい企業のDSPが、適当な価格で入札。その中でもっとも高い値段をつけた企業が落札し、広告を表示できるわけです（上の図も参照）」

またGoogleやYahoo！といったプラットフォーマーの場合、DSPとSSPをひとまとめにしたような独自のシステムを整備していて、企業がそこに直接アクセスして広告を出稿できる。

AIも人間も見抜けない詐欺広告

こうしたDSPやSSP、プラットフォーマーは、世界規模でネットワークを張り巡らせているため、日本のウェブサイトに海外から広告を出すことも可能だ。各事業者は不適切なコンテンツを見つけしだい配信を停止しているものの、中国やロシア、中東圏などから、日本を狙った詐欺広告が流れてくるという。

「最近はAIで自動的にチェックする仕組みも整いつつありますが、見抜けないことも多い。たとえば、正規のAmazonのロゴをコピーして詐欺通販サイトの広告を作ってしまえば、本物と照合しても違いはないわけですから。

最終的には人力でチェックするしかないですが、それでも抜けや漏れは出てきます。あるプラットフォーマーは、日本向け広告の中身を確認する部門をインドに置いて、日本語ができる現地人を雇っているそうです。しかしいくら日本語に堪能なインド人でも、詐欺広告の『怪しげな雰囲気』を見抜くのは意外と難しい。どうしても一部のおかしな広告を見落としてしまい、表示されるわけです」（広告業界関係者、以下「 」は同）

システムの隙を突いて、ユーザーの元へとやってくるおかしな広告--実はウェブサイト側も、こうした広告の氾濫に一役買っている。

「SSPやプラットフォーマーは広告の『メニュー』をいくつも用意していて、ウェブサイトはその中から好きなものをサイト内に設置している。たとえば広告を閉じる『×』マークが小さいと、広告本体の画像は大きく表示されますし、消去するために見る動画が長ければ、それだけ商品に触れる時間も長い。一般的にこうしたメニューは利益が大きいため、積極的に載せるサイトも多くなります」

後編記事『日本は「詐欺広告」天国…世界中からカモにされる理由』へ続く。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【つづきを読む】日本は「詐欺広告」天国…世界中からカモにされる理由