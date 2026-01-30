【小栗旬、長澤まさみら330名超が劇場存続を訴えたが…】11年放置の「こどもの城」、知事が変わるたびに消えた幻の計画と東京一等地4.5ヘクタール”塩漬け”の真相

青山に残る「こどもの城」とは

あなたは「こどもの城」（旧称）を覚えているだろうか。青山通り沿い、東京メトロ表参道駅から徒歩3分、渋谷駅からも徒歩8分程度の都内超一等地にありながら、10年以上ほぼ手が付けられず、壁の向こうで眠りについたままになっている施設だ。岡本太郎のモニュメントが残されたあの場所といえばピンとくる人も多いかもしれない。

現在、東京都内における複数の再開発が頓挫するなか、その先駆けともなった「こどもの城」をめぐるゴタゴタを振り返りながら、現在の状況や今後の見通しをまとめていきたい。いったいなぜ、東洋一、世界に類を見ないとうたわれた「青山劇場」と「青山円形劇場」は眠りについてしまったのか。

まずは「こどもの城」がどのような施設であったか、その概要から説明させてほしい。

30年間で2800万人以上が利用

1979年の国際児童年に厚生省（当時）主導の国家プロジェクトとして児童福祉・文化活動の拠点となる複合施設の整備計画が立案され、1985年「こどもの城」が竣工する。

「こどもの城」の敷地面積は約10000平方メートル。地上13階、地下6階の建物で構成されており、館内にはふたつの劇場（青山劇場、青山円形劇場）に加え、宿泊施設や小児科のクリニック、子どもとその保護者が安心して遊べるプールや造形スタジオ、音楽室、会議室などがあった。

また、国立の児童館として、日本全国の児童館職員を対象にした研修やワークショップなども継続的におこなわれ、文字通り児童福祉・文化活動の拠点としてその役目を存分に果たしていたのである。

それが開館から27年後の2012年、所管の厚生労働省が、耐震補強や老朽化した空調、電源設備などの更新に約120億円の費用が必要であると試算したことから「こどもの城」の閉館が決まり、3年後の2015年、30年間にわたって2800万人を超える人々が利用した本施設は、その役目を一旦終えることとなった。

閉館に反対の声が上がったワケ

と書くと、比較的簡単に「こどもの城」閉館が受け入れられたように感じるかもしれないが、当然、閉館に反対する動きも複数起きた。

たとえば、「存続を願う有志の会」には多数の演劇関係者が賛同し、なかでも俳優の八嶋智人氏は自ら施設前の路上に立って、閉館見直しを訴える署名活動にも参加。署名に協力したファンとも交流するなど積極的にこの問題に取り組んでいる。

八嶋氏をはじめ、多数の演劇人や観客たちが「こどもの城」閉館に異を唱えた大きな理由が、施設内にあるふたつの劇場「青山劇場」と「青山円形劇場」の存在だ。

青山劇場は客席数約1200の大規模劇場で、こけら落とし（劇場がオープンして初めて上演される作品）は若き日の市村正親も出演した劇団四季のミュージカル『ドリーミング』。

青山劇場には全面スライドする2つの主舞台と、24基の小セリが搭載されており、照明や音響などもコンピューターでの制御が可能。1985年の開業当時、これらの舞台機構やコンピューターシステムは東洋一ともうたわれ、浜松町に専用劇場を建設する前の劇団四季や、少年隊の『PLAYZONE』、ミュージカル『アニー』などはここを常打ちの劇場として使用していた。

また青山円形劇場は、丸い舞台を360度ぐるっと囲む約360の客席が特徴の世界に類を見ない円形劇場で、多くの俳優や演出家に唯一無二と称され、多数の名作を生み出している。

このふたつの劇場に関しては「青山劇場、青山円形劇場の機能存続を求める演劇人声明」に小栗旬、小泉今日子、長澤まさみ、大竹しのぶ、市村正親、戸田恵子、渡辺いっけい、片岡愛之助、八嶋智人（順不同）など、330名以上の俳優や劇作家、演出家、声優たちが賛同人として名を連ねた。

「こどもの城」をめぐる東京都の動き

そもそも、1963年に開場し、60年以上経った2026年の今も稼働している日比谷の日生劇場などの事例をみても、青山劇場と青山円形劇場がオープンからたった30年で幕を閉じることになった経緯には疑問が残る。少なくとも、老朽化というにはまだ早すぎたのではないか。

ここからは「こどもの城」2015年閉業後の動きを見ていきたい。

閉業後、誘致が決まった東京オリンピック関連施設を作るのでは、との声も聞かれる中、最初に大きな動きがあったのは2016年。舛添要一都知事（当時）が「こどもの城」跡地に老朽化した都立広尾病院を移転改築して「首都災害医療センター」を整備するとの計画を発表した。

しかし、当の都立広尾病院サイドや東京都医師会から反対があったことに加え、次の都知事選挙で舛添氏が落選したことにより、広尾病院移転の件は立ち消えとなる。

かわって小池百合子氏が都知事に就任し、東京都は2019年9月に「こどもの城」の建物と隣接する国連大学、コスモス青山、青山病院跡地など一帯の土地4.5ヘクタールを525億円で国から買い取った。

その後、「こどもの城」の建物を150億円かけて一部改修し、複合拠点「都民の城」（仮称）として2023年から再び使用するといった案も策定されたが、新型コロナウィルスの影響などによって計画は消え、同建物はコロナ対策の関連施設として短期間使用された以外、また塩漬け状態となる。

2025年、そんな「こどもの城」に動きがあった。

行政の“再開発やるやる詐欺”に振り回されてきた

東京都は港区南麻布の有栖川宮記念公園内にある都立中央図書館をこの場所に移転させ「神宮前五丁目地区まちづくり方針（案）」として一帯を再開発すると発表。

「誰もが集い・つながる、開かれた『智の創造拠点』」として、都は創造・交流型の図書館機能に加え、青山劇場、青山円形劇場のレガシーを引き継いだ劇場の復活も視野に入れているとのことだが、これは現実的な話なのだろうか。

「こどもの城」の閉業後、所管や都知事が変わるたびに、さまざまな案や計画が出ては消えが繰り返され、東洋一とうたわれた機構を有する青山劇場と、世界でも類を見ない円形舞台の青山円形劇場は誰も舞台に上がることがないまま11年の時を経てしまった。

東京の超一等地にあり、老朽化というには早い時期に閉鎖され、まるで“再開発やるやる詐欺”のような行政の指標に振り回されて整備されることなく壁の向こうで眠りについたままになっている大規模施設、それが「こどもの城」の今の姿だ。

11年間放置されてきた「こどもの城」はどうなるのか

東京都によると、今回の「神宮前五丁目地区まちづくり」は行政だけでなく、民間事業者からの提案やアドバイスを受ける形で官民連携の仕組みを構築し進めていくという。

半蔵門の国立劇場や中野駅北口の中野サンプラザなど、公が民間との間で進めてきた都内再開発のいくつかが経済的な問題で立ちいかなくなっている今、この方法は果たして正解なのか。

政治劇に翻弄されるかのように、たった30年で役目を終えることになった青山劇場と青山円形劇場。取り壊されることもなく、そのままの姿で11年も都内一等地で塩漬けにされている劇場など他にない。今もR246沿いを通るたびに、あの場所で多くの演劇やミュージカルが上演され、大勢の観客の拍手で劇場中が満たされていた日々を思い出す。今後、「こどもの城」が本当に私たちエンドユーザーの希望通りに再開発されるのか、岡本太郎のモニュメント「こどもの樹」とともに見つめていきたい。

