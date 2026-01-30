茨城県のつくば市の「革新的な取り組み」…交通・観光・小売・飲食を組み合わせたサービスの実証

茨城県のつくば市で、「つくチケ」と呼ばれるハンズフリーチケッティングの実証が期間限定（2025年12月1日〜2026年1月31日）で行われている。公共交通や観光施設、小売・飲食サービスが、スマートフォン（スマホ）のポストペイ（後払い）決済でシームレスに利用できるサービスだ。

「つくチケ」とはどのようなもので、どのような背景で生まれたのだろうか。2026年1月13日につくば市が開催したスマートモビリティ実証事業合同取材会に行き、その理由を探った。

ビーコンを活用した新サービス

冒頭で紹介した「つくチケ」は、スマホを活用したつくば市内周遊サービスだ。利用できる範囲は広く、同市内の交通サービス（鉄道・バス・ケーブルカー・ロープウェイ）だけでなく、筑波山付近の観光サービスや、同市の筑波研究学園都市の中心地（つくば駅・つくばセンター）付近の飲食・小売サービスにも及んでいる。つまり、1つの決済方法で複数の種類のサービスをシームレスに利用できるのだ。

ここまで読んで「最近よく聞くMaaS（Mobility as a Service）だ」と思う方もいるだろう。たしかに、スマホを活用したMaaSの導入例は、全国の自治体でも見受けられる。

ただ、「つくチケ」は従来のMaaSとは異なる次世代型 MaaSだ。2025年11月25日に関東鉄道・首都圏新都市鉄道（つくばエクスプレス）・つくば観光コンベンション協会・筑波観光鉄道・JTB・日立製作所が合同で発表したプレスリリースには、スマホアプリ「つくチケ」を活用した次世代型MaaSの実証を行う旨が記されている（実証はiOS端末が対象）。

「つくチケ」の大きな特徴

「つくチケ」の大きな特徴は、ポストペイという決済方法にある。交通系ICのようにチャージする、もしくは料金を事前に支払う必要がない。ハンズフリー（物理的な接触が不要）チケッティングを採用しているので、自動改札機や運賃箱にスマホをタッチする必要もない。利用した料金は、後日クレジットカードから請求される。

スマホの位置は、ビーコン（小型無線装置）を活用して検知する。実証の対象となる駅やバス停、バス、店舗等には、ビーコンが設置してある。スマホのBluetoothをオンにしてアプリを立ち上げ、ビーコンに近づくと、画面が切り替わる。駅の有人改札であれば、駅員にスマホの画面を見せるだけで駅構内に出入りできる。

日立製作所の担当者によると、MaaSのために設置したビーコンの数は合計約630個で国内最多だという（取材会開催時点）。内訳は、つくばエクスプレスの駅（秋葉原・北千住・同市内4駅）に約40個、バス停に約370個、バス車両に約170個、その他（ケーブルカー・ロープウェイ・レンタサイクル窓口・小売飲食店）に約50個だ。

「つくチケ」には、公共交通を利用した人が得をするしくみがある。1種の交通サービスだけでなく、他の交通サービス、または小売・飲食サービスや観光サービスを組み合わせて利用すると、消費した総額が最大40％割引される。地域の周遊性を高め、地元・地域商店の利用を活性化するのが狙いだ。

筆者は、実際に同市で「つくチケ」を使い、その便利さを感じた。現在は実証段階なので、スマホで2つのアプリ（「Testflight」と「つくチケ」）をインストールしてそれぞれ設定する必要がある。ただ、それが終わってから鉄道を利用したら、予想以上にスムーズだった。交通系ICのようにどこかにタッチする必要がないことから、「ハンズフリーチケッティング」という言葉の意味をあらためて理解した。とくに目が不自由な人など、移動を躊躇する人にとっては、安心感につながるだろう。

【後編を読む】『茨城県のつくば市が「車社会脱出」へ…AIなどの最先端技術を活用して移動の自由の提供を目指す』

