ＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）のキャスターをつとめている同局の出水麻衣アナウンサーが、報道局の奨励賞を受賞したことを報告した。

出水アナは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「思いがけず、ノーベル賞の受賞式・晩餐会取材を評価していただき報道局の奨励賞をいただけました 何よりご覧いただいた皆様からの反響が後押しとなりました！ありがとうございます！」と記し、賞状を持ってスタッフと並んだスリーショットや、赤いリボンをつけ魔女の宅急便の主人公になりきった写真など、スウェーデンでの写真もアップした。

「大人になっても賞状をもらうってとても嬉しいものですね 現地で一緒に奮闘したスタッフと、日本で中継を一緒に作り上げてくれた敏腕ディレクターとお互いを労い合いました。パリやロンドン支局の記者の取材ぶりから学んだり…年甲斐もなく魔女の宅急便ごっこをしたり スウェーデンの国営放送にインタビューして頂いたり すべてが良い思い出です！」と喜びをつづった。

この投稿には「麻衣ちゃん可愛い」「おめでとう御座います」「素敵すぎます」「Ｎスタ毎日楽しみに見てます」「まいちゃん凄い！おめでとうー！」「さすが」「良かったですね」「出水さんやスタッフの皆さんの総力の賜物ですね」「でみちゃんスマイル癒されます」などのコメントが寄せられた。