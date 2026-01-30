【映画『国宝』で関心高まるも…】伝統芸能の殿堂「国立劇場」の再開発が2036年まで大幅延期…建設費の膨張と、中野サンプラザの白紙撤回に見る「公私連携再開発」の深刻な行き詰まり

国立劇場が「13年間の閉場」の危機に

国立劇場（東京都千代田区）が2023年10月に閉場し、すでに2年以上の時が過ぎた。1966年の開場以来、57年間にわたって歌舞伎や文楽、日本舞踊、邦楽、雅楽など、日本の伝統芸能の中核を担ってきた国立の劇場だ。

閉館の理由は建物や劇場施設の老朽化で、当初の建て替え計画では2029年に再開場する予定だったが、未だ再開発・再整備の事業者も決まらず宙ぶらりんの状態が続いている。なぜこのような事態になってしまったのか。

最大の理由はPFI＝民間の資金力やノウハウも利用して劇場機能だけでなく、ホテルやオフィスなども建設する手法を取ろうとしたこと。実際にこれまで2度にわたって民間事業者を対象にした入札も実施されたが、収益性などの問題でいずれも不調に終わっている。さらに、劇場を運営する独立行政法人の芸文振（日本芸術文化振興会）は、建て替え後の施設の引き渡し期限を2036年3月頃にすると発表。当初、2029年に予定されていた再開場計画から最大7年も後ろ倒しとなった。

コロナ禍以降、建材や人件費の高騰で建物の建設費は大きく値上がりしている。毎日新聞の記事によると、芸文振は国立劇場の維持管理費などを含む概算事業費が2030億円に上ると公表。元々800億円程度とみられていたことを鑑みると、2倍以上の費用に増大したわけだ。

国立劇場が閉じている今、歌舞伎に加え、文楽、日本舞踊など国立劇場主催の伝統芸能は、新国立劇場（東京都渋谷区）やシアター1010（東京都足立区）、ティアラこうとう（東京都江東区）などでも上演されているが、いずれも専用劇場ではないためスケジュール面や舞台のしつらえなどで不便も多く、多数の伝統芸能関係者より一刻も早い国立劇場の再稼働を求める声が上がっている。

昨年末には人間国宝の歌舞伎俳優・片岡仁左衛門、中村梅玉、中村歌六が文部科学省を訪れ、国立劇場の早期開場を求める要望書と署名を松本洋平文部科学省大臣に手渡した。

注目される「ユニークアベニュー事業」とは

この国立劇場関連で特に興味深いのが、芸文振が旅行会社のエイチ・アイ・エスと協定を結び、連携しながら施設を有効活用しようとする動きだ。

エイチ・アイ・エスの報道資料によると、2024年はその第一弾として、これまで一般に公開されることが少なかった国立劇場のバックステージツアーや歌舞伎衣裳を羽織っての撮影会、音響体験を組み込んだ日帰りバスツアーを訪日外国人に向けて販売。また、2025年は第二弾として、国立劇場をレセプションやイベントに活用し、歴史ある文化施設の中で特別感ある体験を演出するユニークベニュー事業も展開した。

ユニークベニューとは、歴史的建造物や文化施設などを使用することで会議、レセプション、イベント等に特別感や地域特性を演出できるとの考え方。海外ではイギリスの大英博物館やフランスのヴェルサイユ宮殿などを会場にしたイベントなども実施されている。

国立劇場におけるユニークアベニュー事業として、2025年2月には「SEVESKIG」のファッションショーが大劇場の舞台上を使用して開催され、国内外から約400名のゲストが訪れたという。

クローズ中の公共劇場で少しでも利益を上げるべく企業イベントを実施するとの方向性はわからなくもないが、そもそも国立劇場閉場の理由は「建物や施設の老朽化」であったはず。芸文振によると現行の建築基準法に適合していない施設や舞台機構は使用しないとのことだが、であるならば、工夫をすればまだ通常の劇場として使える目もあるのでは？と思わずにはいられない。

映画『国宝』の大ヒットもあり、インバウンドだけでなく、国内の若い世代にも歌舞伎をはじめとした伝統芸能への関心が高まっている今、本来の目的を果たせない姿で国立の劇場が中途半端に利用されている現状には違和感も覚える。

都内で再開発が暗礁に乗り上げている大型施設といえば、中野のランドマーク、中野サンプラザもその一例だろう。

再開発が進まない中野サンプラザ

開業は1973年。客席数約2200の大規模ホールをはじめ、ホテルや結婚式場、スポーツ施設などで構成される地上20階、地下3階の大型複合文化施設だ。

2004年に中野区と民間企業グループが共同出資し、国の外郭団体から購入して運営管理を続けてきたが（その後、区のみ出資）、施設の収益性の低さや老朽化などもあり、2018年、酒井直人中野区長が中野サンプラザの建て替えを明言。2020年には解体跡地の建設事業者を公募にて決定すると発表した。その後、本案件は野村不動産を中心としたグループが受注し、2021年5月に中野区との基本協定書を締結する。中野サンプラザは2023年7月2日に閉館となった。

跡地に建設予定の施設名は「NAKANOサンプラザシティ」。収容人数7000人規模の大ホールに加え、オフィスや住宅、ホテルなども入り、2028年度内を目途に竣工と発表されていたが、次第にその雲行きが怪しくなってくる。

2023年11月、都市計画が決定されたものの、翌年の2024年に工事費をあらためて見積もったところ、当初の予算＝2600億円から900億円の増額が見込まれることが判明。この増額分を担保するため、事業者側からは施設内の住居割合を従前の4割から6割程度に拡大するとの案もでたが、新施設がタワーマンション化するのでは、との懸念が区民や区議会で広がり、酒井区長は説明に追われることになる。

そして2025年、中野区議会は中野区が野村不動産を中心とする施工予定事業者と締結した事業協定を解除する議案を可決。これにより、計画は一旦白紙となった。区民からは現在の中野サンプラザの建物の再利用を希望する声なども上がっているが、中野区側は否定的で、定期借地権の活用を含めて検討と話し合いを続けるという。

前述の国立劇場、そして中野サンプラザの跡地再開発頓挫に共通するのは、公と民間の共同事業として進められていることと、コロナ禍以降の建設費高騰による収益問題だ。となると、同じく東京都と民間の共同事業になりそうな全4.5ヘクタールにも及ぶ「神宮前五丁目地区まちづくり」（「こどもの城」青山劇場、青山円形劇場含む）も簡単には進まないのではないか。経済状況の見通しが厳しいなか、今後、東京都内に限らず、日本各地で同様の状況が続きそうだ。

