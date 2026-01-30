「大きくなったら何になりたい？」７歳娘が「将来の夢」を決めるきっかけとなった「あるモノ」

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、子育て中の笑いや涙を漫画化して ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったこと、感動したことなどをユーモアあふれる漫画と文章でお届けしています。

今回は、子どもの将来の夢にまつわるエピソード。みなさんも子どもの頃に、「大きくなったら何になりたい？」と一度は聞かれたことがありますよね。毎年、子どものなりたい職業ランキングなどのデータが発表されますが、どういった理由や経緯で子どもたちは将来の夢を抱くのでしょうか？ はなゆいさんの7歳の娘が「○○になりたい」と将来の夢を考えるきっかけとなった出来事を教えてもらいました。

持ち寄りのランチ会はできるだけ避けたい…

こんにちは！ 小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。

突然ですが、皆さんはママ友や幼稚園の行事ごとなどで時々開催される「持ち寄りのランチ会」って、お好きですか？ 私は正直、めちゃくちゃ苦手です（笑）。

気軽に「なにか一品持ってきてね〜」って言うじゃないですか。でも「それって何人分？」「見た目も味も、ちゃんとしてなきゃダメなやつ？」などと、正解が不明。しかも、料理のスキル以外にこちらの生活水準やらメンタルまでも試されているような気がしてしまって（汗）。

個人的にはできれば一生避けて通りたいイベントのひとつだったりします。ただ、親になると避けられないんですよね（苦笑）。

そんな私に先日、娘が「ママ、大事なお知らせがあるの」と渡してきたのは、“日本の味を持ち寄るランチ会”のご案内。え、まさかこれを私が作るの……？ という焦りとプレッシャーの波。

そんなときにふと思い出したのが、昔、幼稚園のお手伝いで作った“スイーツ”のことでした。あの時、子どもたちが「おいしい！」と目を輝かせてくれて、すごく幸せだったっけ。そこで、「よし、今回もこれでいこう！」と決意し、娘と特訓に励みました。

今回は、そのスイーツを通じて小さな自信と大きな夢を育てていく親子のお話です。

“誰かのためにがんばる”すごいパワー

日本の味、ということで私たち親子が作ったのは桜餅でした。あれからしばらく経った今でも、まる子は「大きくなったら桜餅屋さんになる」と宣言しています。

「何か作ろうか?」と聞けば、「私がやる」と飛んできて、材料を計ったり、混ぜたり、包んだり。桜餅作りの特訓の日々が、彼女の中で「私はできる」という自信につながった様子。

ランチ会の後にまる子が「また桜餅を作りたいな。あの味、忘れないうちに」と言っていました。たった1人でも自分の作った桜餅を食べて「おいしい」って言ってくれた。そんな「誰かが食べてくれた」「おいしいって言ってくれた」という言動って、自分の頑張りが受け止められて、そして相手を喜ばせることで自分の心まで満たされる。だから誇らしい気持ちになれるんですよね。

最初は不器用でうまくもなくても、“誰かのためにがんばって作る”って、すごいパワーなんです。こうした一歩が重なって、自分の“好き”や“将来の夢”としてつながっていくーーその行程に立ち会えたこと、見守れたこと、伴走できたことは親としても感動的な出来事でした。

子どもが“誰かのためにがんばった経験”って、時間が経つほどに深く、静かに、心を育てていくんだなあ。そうしみじみ思ったエピソードでした。

