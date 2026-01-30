英語で「もう少し安くしてもらえませんか？」は何て言う？ 価格交渉に役立つ英語フレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

海外旅行ではショッピングも楽しみのひとつ。自分用はもちろん、家族や友だちへのお土産を選ぶ時間も楽しいですよね。特に、街の中にある雑貨店や露店などでは交渉次第で提示された価格より安くなる場合もあるので、お店の人とコミュニケーションを取りながらの買い物も旅をさらに楽しいものにしてくれます。今回は、買い物時の価格交渉に役立つ英語表現を紹介します。

「もう少し安くしてもらえませんか？」の英語表現

「もう少し安くなりますか？」とお店の人に聞きたいとき、英語でどのようなフレーズを思い浮かべますか？ 値下げ交渉を失礼なくスムーズにできるよう、丁寧で柔らかい表現をいくつか紹介していきます。

【1】Can you give me a discount? 「割引してもらえますか？」

【解説】「discount」は「値引き・割引」を意味する単語です。シンプルで分かりやすく、観光地や市場などでよく使われます。「Can you give me a discount if I buy two?（2つ買ったら割引してもらえますか？）」のように条件を添えることもできます。

【2】 Could you lower the price a little? 「少し値段を下げてもらえますか？」

【解説】「lower the price」は「価格を下げる」という意味で、「a little」を入れることで控えめな印象になります。「Could you lower the price a little? It’s a bit over my budget.（少し値段を下げてもらえますか？予算オーバーで）」のように言うと柔らかく伝えられます。

【3】 Can you give me a better price? 「もう少し良い値段になりますか？」

【解説】直接「安くして」と言わず、「better price」と表現することで丁寧さが出ます。交渉に慣れているお店で特に使いやすい言い方です。「Can you give me a better price for this one?（これ、もう少し良い値段になりますか？）」のように言ってみましょう。

