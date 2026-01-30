そもそも消費税を減税しても持続的な物価対策にはならない〜総選挙で各党が競い合って公約にしたけれど

消費税減税が有効な物価対策だと評価する人は多い。消費税減税は分かりやすい政策なので、こうした期待が広がるのも無理はない。

しかし、ここ数年、消費税率が上がらなかったにもかかわらず、物価は高騰した。2023年以降について見ると、そうなったのは、賃金が引き上げられ、それが売上価格に転嫁されたからだ。消費税率が引き下げられてもこのメカニズムは働くので、物価上昇がおさまるわけではない。

必要な政策は、分野間の労働力の円滑な移動やデジタル人材の育成など、労働市場の構造改革に踏み込んだものでなければならない。

消費税減税に期待が集まる結果として、本当に取り組むべき物価対策がなおざりにされるとすれば、大きな問題だ。

消費税減税の効果に期待する人は少なくない

前回、消費税の減税は、有効な物価対策にはなり得ないことを論じた。ところが、世論調査では、回答者の約4割もが、消費税減税を「物価対策として有効」と評価している。

物価高が長期化し、家計の負担感が強まる中で、「消費税という＜見えやすい税＞を下げれば生活が楽になるはずだ」という期待が広がるのは、決して不思議ではない。だから、消費税減税に期待が集まるのは、もっともなことだ。

しかし、以下で論じるように、消費税減税を行なっても、物価高騰が納まるわけではない。消費税を減税すれば物価問題が収まるだろうという期待に基づいて、本当に必要な物価対策がなおざりにされるのは、重大な問題であり、看過するわけにはいかない。

消費税減税の問題は、巨額の財源を必要とすることだといわれる。確かに、それも問題だが、本質的な問題は、物価高騰の原因そのものに手をつけないことなのである。

消費税率は変わらなかったのに物価は上昇した

まず、これまでの経緯を改めて確認しておく必要がある。この数年間、日本では物価が上昇した。しかし、その間、消費税率は引き上げられていない。

では、なぜ物価は上がったのか？

物価高騰の原因は、2022年頃には、円安やエネルギー価格の高騰によって主導された輸入物価の高騰であった。

ところが、物価高騰のメカニズムは、23年以降、明らかに変わってきている。

現在の日本の物価高騰は、2022年当時のものとは明らかに性格が違う。輸入物価の上昇率はすでに鈍化しているが、それにもかかわらず、国内物価はなお上昇を続けているのだ。

その最大の要因は、賃金の上昇だ。賃金上昇は、本来歓迎されるべき現象だが、それが企業の売上価格に転嫁されれば、物価は上昇する。現在の日本では、このメカニズムが働いている。

賃金上昇の表面的なきっかけは、2023年以降の春闘における高い賃上げ率である。しかし、その背後には、深刻な人手不足という構造的な要因が存在する。人手不足が深刻化する中で、人件費が構造的に押し上げられているのだ。

このように、2023年以降の日本での物価上昇の基本的な原因は、人件費の上昇である。このメカニズムに手をつけない限り、物価問題を解決することはできない。

一時的には価格は下がり得るが、それは持続しない

消費税減税が物価対策として有効だという理由として、「消費税を引き上げたときには物価が上がったのだから、逆に下げれば物価は下がるはずだ」という主張がある。確かに、消費税率の引き上げは、税込み価格を押し上げる。したがって、その逆も成り立つと考えるのは、ごく自然だ。

実際、前回述べたように、税率引き下げの直後に限れば、このような効果が働き、税込み売上価格が下がることはありうる。しかし、問題は、その効果がどれほど持続するのかだ。この点については、否定的に考えざるを得ない。

賃金の上昇が今後も続くのであれば、たとえ消費税率を引き下げても、価格は再び上昇していく可能性が高い。

消費税減税を物価対策と評価する見方は、「導入直後の一回限りの価格調整」を、「持続的な物価抑制」と取り違えている点に、その本質的な誤りがある。

短期効果と中長期効果を区別する必要

ここで強調すべきは、「短期効果」と「中長期効果」を明確に区別する必要があることだ。

導入直後には、消費税率の引き下げによって、税込み価格が一時的に下がる可能性はある。しかし、中長期では、賃金上昇、原材料費、輸送費、人手不足といった構造的要因が続く限り、税率引き下げ分は吸収され、価格は再び上昇していく。

つまり、消費税減税は「物価水準」を一度だけ動かすことはあっても、「物価上昇率」を持続的に引き下げる政策とはなりえない。

消費税率引下げ政策の最大の問題は、現在の物価高騰メカニズムに何も手を付けていないことだ。だから、税率引き下げ直後には物価水準は下がるが、いずれ物価は上昇してしまう。問題は何も解決されていないことになる。

消費税減税に物価対策としての期待が集まること自体は理解できる。しかし、その結果として本当に取り組むべき物価対策がなおざりにされるとすれば、それは大きな問題だ。

賃金上昇への対処が必要

賃金上昇の背景として重要なのは、少子高齢化の影響で労働人口が減少していることだ。労働供給そのものが縮小していく中では、賃金上昇圧力は今後も続く可能性が高い。

ただ、人手不足は、経済全体に一様に生じているわけではない。有効求人倍率を見れば、介護、医療、物流、建設、外食といった分野で、慢性的かつ深刻な人手不足が続いている一方で、事務職のように1.0倍未満のところもある。

このような状況下で消費税率を引き下げても、人手不足という根本原因は何も手が付けられずに残る。そして、賃金上昇と価格転嫁の連鎖が続く限り、減税による価格低下は一時的なものにとどまり、やがて吸収されてしまうだろう。

物価高騰の根本原因が人手不足にある以上、対策は、労働市場の構造に踏み込んだものでなければならない。

必要なのは、分野間で滞留している労働力を円滑に移動させる仕組みを整えること、デジタル化や省力化投資を通じて労働需要そのものを抑制すること、そして中長期的には人材育成や労働参加率の引き上げを進めることだ。

こうした施策を展開することによって賃金の上昇率をおさえ、経済全体として、賃金の伸び率を生産性上昇の範囲内にとどめることが必要だ。

消費税減税は、分かりやすく、直感にも訴えやすい政策であるため、政治的なスローガンとして使われやすい。しかし、冷静に考えれば、それは、持続的な物価対策とはなり得ない。物価上昇への本格的な対応には、供給制約やコスト構造そのものに目を向ける必要がある。消費税減税に過度な期待を寄せれば、問題の本質から目を逸らすことになる。

