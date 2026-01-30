「友達の前であなたを連れて行くからね」...入管職員の一言に縛り付けられた、仮放免の少女の人生

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

「自分はほかの子たちと違う」

群馬県に住むアヤカが「自分はほかの子たちと違うんだ」と気づいたのは小学校1年生の時だった。

「アヤカちゃんはガイジンなの？」。同じクラスの子が聞いてきた。

そういわれてみるとほかの子とは肌の色も違うし、家で話している言葉と、学校で話している言葉が違う。自分はガイジンという分類なんだ。悲しくなった。

「先生、私だけみんなと違っていて嫌なんです」

先生に言うと「ガイジンは別に悪口じゃないのよ。気にしなくていいのよ」と言った。これで、安心してまたみんなと遊んだり勉強したりできるようになっていた。「大人になったら保育士になりたいな」。そんな夢も持っていた。そう、「あの日」までは。

小学校5年生になっていたアヤカは、その日、母に東京入管に連れて行かれた。朝早く電車に乗って品川に向かった。

「それまでも母親がたまに群馬から東京に行くのは知っていました。買い物や観光に行っているのだろうな、と思っていました」

しかしこの時は、アヤカは風邪で学校を休み、母親と一緒に入管に行くことになったのだ。

「友達の前であなたを連れて行くからね」

コンクリートの塊のような建物だった。外国人たちがたくさんいた。その6階の一室で、母親とアヤカが机を挟んで入管職員と向き合った。母親と話をしていた職員が、急にアヤカのほうに顔を向けて言った。

「あなたも早くペルーに帰りなさい。そうしないと、わたしたちが小学校の教室まで行って友達の前であなたを連れて行くからね」

アヤカは衝撃を受けた。わたしは日本で生きていくことができないの？ ペルーってどこ？ 教室から無理やり連れて行かれるの？

アヤカは泣き出した。すると、職員は冷たく言い放った。

「泣いたって何も変わらないからね。とにかく早くペルーに帰りなさい」

当時のアヤカ自身は知らなかったが、アヤカの生い立ちは少し複雑だ。アヤカはペルーから2003年に来た非正規滞在者の母親のソフィアと同国人の男性の元、日本で生まれた。ソフィアは曽祖父が日本出身で、自身は日系4世だが、日本に長期的に住み働くことができるのは、当時日系3世までで、母親は祖母の名前を使って入国したのだ。

その後、母が定住資格を持つブラジル出身の日系3世である今の父と再婚し、父がアヤカと兄のトシキを養子にした後も、入管はアヤカとトシキに在留資格を与えなかった。アヤカは知らなかったが、小2の時には退去命令も出されていた。それ以来、アヤカは形式上は収容から一時的に解放された「仮放免」の立場だった。国民健康保険にも加入できず、将来就職もできない厳しい制約が課せられていたのだ。

入管職員のひと言でアヤカの生きる世界はがらりと変わった。

（自分の本当の立場は絶対に人に知られないようにしよう）。そう思った。将来は大学に行きたいな、何になりたいな。自分では実現しないと知っていながらも、友達と話を合わせた。

「嘘をつくたびに心に負担がかかりました。だんだん心が重く、苦しくなっていきました」

中学生になると、夜眠れなくなり、薬を服用するようになった。

「自律神経がみだれ、寝られない、起きられない。遅刻も増えていきました」

中学3年生になったある日、教室に入ろうとすると、一歩も足が進まなくなった。

（みんながわたしのことをみているんだ）

「教室まで行って友達の前であなたを連れて行くからね」。小5の時の入管職員の言葉がよみがえってくる。

それ以来、図書室のそばにある「相談室」という部屋で、一人で自習をすることになった。ただ、勉強が遅れて高校に進学できないと、ますます入管が在留資格を与えてくれなくなる。教室で授業を受けないと進学に差し支える数学などはみんなの席の一番後ろに席をつくってもらって、他の生徒にみられないようにして授業を受けた。

家族にも言えない恐怖...

最も苦しかったのが「だれにも相談することができなかったこと」だった。

本当に相談したかったのは仮放免でいることの恐怖だった。しかし「入管のことを一から説明するのは自分では難しい上、説明しても分かってもらえない」と思っていた。

「親しい友達にも、先生にもカウンセラーの人にも言えませんでした」

家族に相談しようにも、「母も兄も同じ仮放免の立場なので、相談したらみんなが余計に不安になるだけ。家族にも言えなかった」。相談相手がいないため、苦しくなると日記に心情を書いた。するとわずかだけ心が楽になった。

高校には何とか入れたが、苦悩はさらに深まった。友達の多くはアルバイトを始めたが自分だけはアルバイトは禁止だ。進路をめぐる話題も自分は参加できない。

ある授業で、将来なりたい職業を発表することになった。自分は職業に就けないとされているのを痛いほど知っているだけに、将来の職業を考えることは封印してきた。

「やりたくないです」と拒否したが、先生は「単位だから頑張ろう」と言った。やむなく、両親の母語であるスペイン語やポルトガル語が少しできるので「通訳になりたい」と無理やり発表した。

「自分はこの先どうなってしまうんだろう。どうやって生きていくんだろう。見えるはずの将来が何もなかった」

いつ収容されたり送還されたりするか分からない。

「あしたこの生活が突然終わってもおかしくない。いつも崖っぷちのところで生活しているような心境でした」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

『「あなたが帰れば、子どもたちに在留資格を出すかもしれない」…入管が母親に迫った“選択”』へ続く。

生きる権利がない......「日本人ファースト」の標的にされた、「仮放免」の子どもたちとは