ゆりやんレトリィバァ、大谷翔平との意外な共通点
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、30日に放送される。今回のゲストは、ゆりやんレトリィバァ。２０２４年１２月からはＬＡを拠点に活動。芸人の枠を超え、表現者として進化を続けるゆりやんの素顔やルーツ、夢を追い続ける覚悟と、それを支えてきた恩人の存在に迫る。
【写真】知られざる一面を明かしたゆりやんレトリィバァ
８歳の時に“よしもと新喜劇”を見て「芸人になりたい」と思い、お笑いの道を志したゆりやん。高校卒業後はＮＳＣ進学を考えていたが、ある出来事がきっかけで関西大学へ進学することに。その背景には、“年下男子への淡い恋心”が…。恋愛を原動力に物事を成し遂げていく、ゆりやんならではの一面が明かされる。
藤ヶ谷太輔は、主演ドラマ『極悪女王』の白石和彌監督、映画「禍禍女」の高橋プロデューサーに取材。白石監督との出会いが人生を変えたと語り、“師匠”と呼ぶほど慕う関係性や、高橋プロデューサーがテレビ番組で「映画監督をやりたい」と語るゆりやんを見てオファーを決めた秘話が明らかに。４５kgの減量後、役作りのため４０kgを増量したという驚きのエピソードや、斎藤工との爆笑エピソードも語られる。
また、笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷は両親に取材。娘の芸風に戸惑いながらも、心配が尽きないという親心が本人に伝えられる。
さらに、鶴瓶は、先輩芸人の小籔千豊、同期の紅しょうが・熊元プロレスにも取材。若手時代に小籔の言葉に救われた経験や、ＮＳＣ時代の思い出、同期４人で旅行に行くほどの仲の良さなど、知られざる素顔が明かされる。夢のために努力を惜しまない姿、そして世界的スター・大谷翔平との意外な共通点にも注目だ。
