東雲うみ、フェチ心を刺激するグラビア
グラビアアイドルの東雲うみが、「ヤングアニマルWeb」グラビアに登場した。
【写真】フェチ心を刺激するグラビアを披露した東雲うみ
表情、仕草、ボディライン、すべてがフェチ。東雲うみが魅せるほんの少しの背徳感…。とにかくフェチ心を刺激する仕上がりとなっている。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
