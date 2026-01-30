東雲うみ（C）白泉社　撮影／西條彰仁

　グラビアアイドルの東雲うみが、「ヤングアニマルWeb」グラビアに登場した。

【写真】フェチ心を刺激するグラビアを披露した東雲うみ

　表情、仕草、ボディライン、すべてがフェチ。東雲うみが魅せるほんの少しの背徳感…。とにかくフェチ心を刺激する仕上がりとなっている。

　東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。