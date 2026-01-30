人気の中学生ファッション誌「nicola（ニコラ）」の専属読者モデルに、小学6年生の上野美雲さん（12）＝島根県松江市＝が5千人を超えるオーディションで選ばれ、「ニコラガールズ」として活動している。「自分らしさを表現し、見てくれる人に元気や笑顔を届けたい」と張り切っている。



【写真】チアリーダー姿の上野美雲さん

幼い頃から人前に出るのが好きだった。地元のチアリーディング団体に所属していたが、「タレントは憧れで遠い存在。軽い気持ちでなれるわけがない」と芸能の世界を意識することはなかった。



転機は小学校3年の時、チアリーディング団体の交流サイト（SNS）を見た芸能事務所モデルスタジオミューズ（松江市）の桑谷優子取締役にスカウトされたこと。華やかな世界に不安もあったが、ラジオや企業の広告で活躍する先輩の姿に鼓舞されながら経験を積んだ。



ニコラは、人気俳優の新垣結衣さんや池田エライザさんらを輩出したモデルの登竜門となる雑誌。昨年のオーディションに応募したが書類選考で落選。「諦めたくない」と再挑戦した。1年間、姿勢や笑顔のつくり方を徹底して訓練。学校の授業や家庭でも背筋を伸ばして口角を上げるように心がけ、笑顔の角度や目線など一番きれいに写るように研究した。



2025年のオーディションは書類選考と面接を突破。最終選考に残った21人から読者投票などで専属モデルとしてテレビのドラマやバラエティー番組に出演するグランプリ（5人）に次ぐニコラガールズ（5人）に選ばれた。



上野さんはニコラの1・2月合併号に登場。お気に入りの大きなリボンがついたグレーのニットに白いレースのミニスカートを組み合わせた姿の写真で、「撮影時は緊張よりも楽しさの方が勝った」と振り返る。



今後は事務所のレッスンやモデル活動をしながら、月1回のペースで東京都に通う予定だ。目標は来年のオーディションでのグランプリ受賞。周囲の期待を背に「メイクやファッションを勉強してたくさん雑誌に載るように頑張りたい」と意欲を見せる。



（まいどなニュース／山陰中央新報）