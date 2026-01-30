福岡県人の自己イメージがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】福岡は和歌山と同じ緯度だが……冬に寒く感じるのは？

きっかけになったのはXアカウント「よいとさな戸畑区民bot」（@tea2_O）が「冬が寒いせいで南の自覚が薄い福岡県民」と紹介したイラスト。



九州の北端に位置する福岡県だが、緯度は和歌山県と同じくらい。ましてや東海、関東以北の地域からするとけっこう南に位置するのだが、冬が寒い気候のせいで福岡県人はあまりそれがピンとこないようなのだ。



「よいとさな戸畑区民bot」を運営するちゃちゃ丸さんにお話を聞いた。



ーー福岡は南、九州は南というイメージについてどう思われますか？



ちゃちゃ丸：確かに九州が南の方であることは事実です。ですが、多くの人の思う「南」のイメージ…例えば沖縄のような暖かさは特に福岡では存在しないので気候的な部分と多くの皆さんの体感が離れているということに私自身は面白さを感じています。



ーー福岡県の暑さ、寒さについて。



ちゃちゃ丸：夏はムシムシとした暑さが特徴的で場所によってはサウナにいるかのような気分になります。冬は気温上の寒さに加えて曇りの日や北風の強い日が多く気温以上の寒さがあるなと感じています。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ちゃちゃ丸：ここまで多くの方に閲覧してもらえるとは思っていませんでした。本当にありがとうございます。共感や補足、他地域の方の九州の気候対する認識など様々な感想をみることができ、とてもうれしいです！



◇ ◇



SNSユーザー達からは



「福岡人だけではないよ ワイの嫁は関東から来たのやがもっと暖かいと思っただと、福岡県は北に海があるからのぉ冬の風は冷たいんじゃ」

「東京から来た友だちを福岡空港に迎え行ったら3月終わりに半袖で『なんで九州なのに寒いんや！』ってキレられて、そのままゆめタウン博多のGUに直行させられたことあるなぁ…他県民は九州は南国ってイメージあるとやか…」

「雪国である島根・鳥取が、東京よりわずかに南という驚き。真横に進んでいるつもりの岡山から結構北上するので。あと逆に、沖縄より南にある台湾や香港に、暑い場所というイメージがない。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは福岡県や九州の気候についてどんなイメージを持っていただろうか？



なおちゃちゃ丸さんが運営するXアカウント「よいとさな戸畑区民bot」では日々、北九州市戸畑区から福岡県、九州に関する情報を発信中。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）