2022Ç¯¤ËÀ®¿ÍÇ¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÂç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÀ®¿Í¤ÎÂç¿ÍÎ¨Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¡¢ÀÕÇ¤¡ÊÌóÂ«¡¦µÁÌ³¡Ë¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂç¿Í¤È¤¤¤¨¤ë¾ò·ï¡×¤òËþ¤¿¤¹Ç¯Îð¤Ï²¿ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡ÛËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÂç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î25¡Á59ºÐ¤ÎÍ¿¦¼ÔÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¡¢ÀÕÇ¤¡ÊÌóÂ«¡¦µÁÌ³¡Ë¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê40.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê25.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê15.4¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡ÖË¡Åª¤ÊÀ®¿ÍÇ¯Îð¡Ê18ºÐ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«8.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«¿È¤Ï¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö´°Á´¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê19.4¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï5¿Í¤Ë1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂç¿Í¤È¤¤¤¨¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Ç¯Îð¡×¤Ï²¿ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö26¡Á30ºÐ¡×¡Ê22.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö21¡Á25ºÐ¡×¡Ê14.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö31¡Á35ºÐ¡×¡Ê13.0¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢³µ¤Í¡Ö30ºÐÁ°¸å¡×¤À¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖÀ®¿Í¡×¤Î´ð½à¤è¤ê¤â10Ç¯¤Û¤É¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ËÜÅö¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ä·Ð¸³¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¼¡Âè¤À¡×¡Ê21.0%¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂç¿Í¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¥¨¥Õ¥£¥«¥·¡¼¡Ê¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡¦¼«¿®¡Ë¡×¡Ê50.8¡ó¡Ë¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦ê¥ß¥º¥«¥éÄ´¤Ù