米女子開幕戦はホステスプロの畑岡奈紗が「66」で単独首位発進 岩井明愛8位、山下美夢有29位
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 初日◇29日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアーの開幕戦は第1ラウンドが終了した。今大会は過去2年間の優勝者などが出場を許されるエリートフィールドで、日本勢は8人が出場している。
【写真】現地で撮影！ 山下美夢有の2026年開幕セッティング
大会の冠を務める「ヒルトン・グランドバケーションズ」と2023年からアンバサダー契約を結び、2年ぶりにホステス大会に出場する畑岡奈紗が、6アンダー・単独首位発進を決めた。アウトから出た畑岡は、1番からバーディを奪い好スタートを切ると、4番と6番でもスコアを伸ばした。7番でボギーを喫したものの、後半は10番、11番、さらに15番、16番で連続バーディを重ね、7バーディ・1ボギーの「66」をマークした。5アンダー・2位タイには、ロティ・ウォード（イングランド）、昨季に2年連続で年間女王に輝いたジーノ・ティティクル、シャネッティ・ワナセン（ともにタイ）、リン・グラント（スウェーデン）が続いた。そのほか日本勢では、岩井明愛が3アンダー・8位タイ、西郷真央がイーブンパー・20位タイ、昨季新人王の山下美夢有、古江彩佳、竹田麗央が2オーバー・29位タイ、岩井千怜が3オーバー・34位タイ、笹生優花が7オーバー・39位タイで初日を終えた。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
