1月30日の運勢第1位は蠍座！　今日の12星座占い

★第1位……蠍座

直感が現実になりやすい日。自分の感覚を信じて、思い切って行動してみましょう。これまで「難しそうだな」と控えていたことにも、挑戦してみる価値があります。その行動力が、想像以上の成果を運んできてくれる予感。

★第2位……魚座

新しい絆を育む日。少し苦手な相手に対して、一歩踏み込んで歩み寄ってみましょう。あなたの穏やかな笑顔や、相手を理解しようとする優しい姿勢が、これまでになかった新しい信頼関係や絆を築いていくきっかけとなります。

★第3位……蟹座

あなたの優しさが癒やしとなる日。遠慮する必要はありません。相手のためになると思ったことは、心のおもむくままに積極的に行動してみてください。それが押しつけにならなければ、あなたの温かい愛情は自然と相手に伝わり、二人の関係を育んでくれるでしょう。

★第4位……乙女座

機敏に行動できる日です。もし、周りの動きが少し遅いと感じても、焦る必要はありません。自分の心地よいリズムを大切にして、一歩ずつ確実に進んでみましょう。あなたのその冷静で力強いペースに、やがて周りの人たちも自然と歩調を合わせてくれるはず。

★第5位……牡牛座

今日はあなたの思いやりが、人の心を癒やしていく日。相手の言葉や表情から、気持ちを汲み取る感性が冴えています。そばに寄り添うことで、周囲の人に大きな安心感を与えるでしょう。あなたの魅力も一層際立たせてくれます。