『今日好き』“やまあい”細川愛沙＆須藤大和が破局 約3年間の応援に感謝伝える
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』シリーズの「フーコック島編」でカップル成立となったやまと（須藤大和）とあいさ（細川愛沙）が29日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを通じて、破局を報告した。
【動画】わいわい！笑いあふれるやまと＆あいさインタビューの模様
2人は「やまあいカップルはお別れすることになりました」と伝え「約3年間ふたりのことを応援してくれてあたたかく見守っていただきありがとうございました」と感謝。続けて「今後とも個人としての活動を応援していただけると嬉しいです」と呼びかけている。
『今日、好きになりました。』シリーズ（『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける人気番組。
