受験生達にとって追い込みシーズンとなるこの時期。街中や駅の広告などには、さまざまな企業が受験生に向けての広告を打ち出している。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐは菓子メーカーのキャッチコピーに注目、ひねりのきいた作品を紹介した。

受験生を奮い立たせる？ お菓子キャッチコピーいろいろ

☆☆☆☆

●キット、サクラサクよ。（キットカット）



ネスレ日本株式会社のロングセラーチョコレート菓子であるキットカット。パーソナリティのふたりは「受験メッセージの先駆けイメージ」と話す。受験シーズンの応援菓子として話題になったのは、福岡県の塾講師がきっかけだという。講師が「きっと勝とう。みんなで合格しよう」と配ったのがはじまりだそう。とんずは「M-1前日にスタッフからキットカットをもらった」と語った。

●ハイレルモン（ハイレモン）



ハイレモンはアトリオン製菓株式会社の栄養機能性食品。ビタミンCを配合した、レモン味のタブレットに絡めたキャッチコピー。応援フレーズに加え、通常の3倍のビタミンCを配合した限定商品がリリースされたことも。

●トッポで突破（TOPPO）

ロッテ株式会社のチョコレート菓子。かつて「トッポ」と「突破」をかけて、頑張る受験生を応援する「トッパ」なる限定商品が販売された。

２人の受験生時代はどうだったのだろうか？



高学歴な花妃は「幼稚園から小2までがんばった。大学時代は勉強から逃亡、小2までの知識で頑張っている」とコメントした。一方とんずは中学３年生の時に一気に勉強できるようになったとか。高校受験が楽しかったそうで、スポンジのように知識が入ってきという。「勉強って1年だけギュッとした方がええで！」とアドバイスした。

はるかぜに告ぐ

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2026年1月13日放送回）