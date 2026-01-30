日々目まぐるしく変わるトレンドですが、今年のファッション業界では、どういったアイテムが注目されているのでしょうか？ 兵庫県神戸市のセレクトショップ店主でバイヤー歴30年の南豊浩さんに聞きました。



●2026年春夏は「ライトカラー」



「今期の春夏シーズンは、ピンク・赤・イエローが注目されています。シックな色も素敵ですが、季節感のある明るめの色が、今年らしいコーディネートのポイントになりそうです」（南さん）

ライトカラーは差し色として使ってもトレンド感がプラスされる（イメージ）

●春の有力アイテムは「ブラックデニム」「ホワイトデニム」



「去年から始まったデニムブーム。インディゴカラーがメインでしたが、この春はブラックやホワイトが注目されています」（南さん）

ホワイトデニムのコーデ例（イメージ）

ブラックデニムのコーデ例（イメージ）

●トレンドの方向は「リバイバル」



「NIKEの“ジョーダン”など、昨年まではスニーカーブームを発端に90年代ファッションが流行していました。今後は80年代、もう少し先になるとは思いますが、70年代のヒッピーテイストも再加熱する可能性も。アイテムとしては、裾が広がったシルエットの『ブーツカット』や『フレアパンツ』がそろそろ復活するかもしれません」（南さん）

大胆なフレアパンツルックが再び人気に？（イメージ）

進化とリバイバル。両極の性質を併せ持ち広がりを見せるファッショントレンドから、今年も目が離せません。

（取材・文＝迫田ヒロミ）



※ラジオ関西『Clip』2026年1月21日放送回より