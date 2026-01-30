JR四国は2月の平日限定で利用できる便利でおトクな「スマえき平日1日パス」を発売します。同社のチケットアプリ「しこくスマートえきちゃん（スマえき）」限定で販売されるチケットレスのきっぷで、JR四国全線の特急列車自由席が1日乗り降り自由となります。初春の四国をゆったりと旅するのに最適な一枚です。

2月の平日は特急自由席が乗り放題

チケットレスでスマートに四国周遊

「スマえき平日1日パス」は、比較的列車が混雑しない2月の平日限定で設定。JR四国線全線のほか、土佐くろしお鉄道線（窪川〜若井間）の特急列車および普通列車の普通車自由席が1日間、何度でも乗り降り可能です。

このきっぷはスマートフォン専用アプリ「スマえき」限定発売となっており、窓口に並ぶことなくいつでもどこでも購入できるのが大きな特徴です（※午前2時〜4時はアプリのメンテナンスのため購入できません）。

追加料金で指定席やグリーン車も利用可能

基本は自由席の利用となりますが、別途料金券を買い足すことで、特急列車の普通車指定席やグリーン車も利用できます。なお、寝台特急「サンライズ瀬戸」については、このパスで乗車することはできず、別途乗車券と料金券が必要となるため注意が必要です。

「スマえき平日1日パス」概要

【名称】スマえき平日1日パス

【発売期間】2026年1月30日（金）〜2026年2月27日（金）

【利用期間】2026年2月2日（月）〜2026年2月27日（金）の平日

【おねだん】大人 9,000円、子ども 4,500円

【有効期間】1日間

【発売箇所】チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」

【主な利用条件】

子どもは一つのスマートフォンで大人と同時に購入する場合に限り発売されます。

子ども単独での購入・利用はできません。

アプリメンテナンスのため、毎日2時〜4時は購入できません。

未使用かつ有効期間内に限り、アプリ操作で払いもどし可能です（手数料660円）。

なお、利用期間中は、一部区間で日中集中工事による列車の運休が発生する日があるため、事前に確認が必要です。JR四国ホームページをご確認ください（2025年11月11日掲載「2025年度日中時間帯集中工事の実施に伴う列車の運転休止について」）。

2月の平日に四国を訪れる際は、このおトクなパスを活用して、落ち着いた車内から風光明媚な景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）