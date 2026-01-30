3月27日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される、銀杏BOYZの峯田和伸と若葉竜也のW主演映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』のメインビジュアルと本予告が公開された。

本作は、写真家・地引雄一による自伝的エッセイを、10年振りの監督作となる田口トモロヲが映画化した青春音楽映画。脚本は『不適切にもほどがある！』（TBS系）などの宮藤官九郎、音楽はNHK連続テレビ小説『あまちゃん』などの大友良英が手がけ、田口、宮藤、大友の『アイデン＆ティティ』チームが再び集結した。

『アイデン＆ティティ』で主演を務めた峯田がユーイチ役、同作をこよなく愛し、目標としてきたという若葉がモモ役をそれぞれ演じるほか、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、中島セナ、大森南朋、中村獅童らが共演に名を連ねている。

公開となった本ビジュアルには「そこになければ、自分たちで作ればいい」というコピーが添えられ、カメラを構える峯田を中心に、若葉、吉岡、仲野、間宮、中島、大森らが新宿ロフトの看板前に集結。日本の音楽史に革命を起こしたムーブメントの当事者たちが一堂に会した、記念写真のようなビジュアルとなっている。

あわせて公開された本予告は「日本の音楽史を変えたのは、音に賭けた若者たち」というナレーションからスタート。ムーブメントの中心的存在であるTOKAGEのボーカル・モモ（若葉竜也）が実家で母親（神野三鈴）と交わす「あんた電車賃は？」「ない。千円ちょうだい。」というパンクロックのイメージからかけ離れた等身大のやりとりをきっかけに、若者たちが自分の音を鳴らそうと必死にもがいた青春の日々が疾走感溢れる映像で描かれていく。何よりも“売れること”が求められる社会の中で、自分たちにとっての最高の音楽を追い求めるモモ、サチ（吉岡里帆）、未知ヲ（仲野太賀）、DEEP（間宮祥太朗）ら。そして、“ちゃんとしているから”という理由でマネージャーに抜擢されたカメラマン・ユーイチ（峯田和伸）。映像には、「売れたものがいいわけじゃないだろ」とモモがユーイチに苛立ちをぶつける場面や、ユーイチが「ちゃんとやれよ!!!!」とモモに怒鳴るシーンなど、理想と現実の狭間でもがく若者たちの衝突も切り取られている。さらに、若葉、仲野、間宮らによるライブシーンをはじめ、「息子さんに逮捕状が出た」と警察がモモの実家を訪れる不穏な場面、S-TORA役の大森や、「ごくつぶし」のボーカル・ヒロミ役を演じる中村ら、ムーブメントを取り巻く人々の姿も映し出されている。そして映像のラストは、「解剖室」のボーカル・未知ヲ（仲野太賀）のコミカルなシーンで締め括られる。

本作のエンディング曲は、峯田と若葉がカバーする、劇中に登場するバンド・TOKAGEのモデルとなったLIZARDの楽曲「宣戦布告」に決定。カメラマン役を演じる峯田がミュージシャンとしての本能を全開にし、若葉と本作だけのスペシャルなタッグを組み、魂を込めて歌い上げている。

さらに本日1月30日より、限定ポストカードセット（4枚組）の特典付きムビチケの発売もスタートした。

（文＝リアルサウンド編集部）