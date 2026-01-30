知的障害には該当しないものの、平均的なIQに届かない「境界知能」の人たちの存在をご存知だろうか。彼らは、周囲からも障害に気づかれることなく学校生活を終え、成人後も社会的な支援も受けられずに困難を抱えている。彼らの苦しみを児童精神科医が解説する。※本稿は、立命館大学大学院人間科学研究科教授の宮口幸治『境界知能 存在の気づかれない人たち』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

刑事に好かれたい一心で

殺人を「自白」した軽度知的障害者

知的障害者（編集部注／IQ70未満の人を指す）の冤罪（えんざい）事件で印象深いのが、2003年、滋賀県のある病院で起きた元看護助手の冤罪事件です。

入院していた男性患者（当時72歳）が死亡し、元看護助手のAさんが「職場での待遇への不満から、呼吸器のチューブをはずした」と自白したというので殺人罪で逮捕され、裁判の結果、懲役12年の実刑判決となりました。

しかし服役すると一転、Aさんは、獄中で冤罪を訴え続けたのですが聞き入れられず、結局12年の服役が終わった後の2020年の再審判決で、Aさんは無罪となったのです。

なぜAさんは虚偽の自白をしたかといいますと、警察での取り調べのときの刑事に好意を抱いてしまい、Aさんは自分が罪を認めることで、その刑事から好かれると思ったというのです。

そんなことがあるのかと思われるかもしれませんが、刑事に好かれるといった目先のことに囚われ、認めたら殺人罪になるかもしれないといった「後先のことを想像するのが苦手」という点は、まさに知的障害の可能性を示す一つの特徴ともいえるのです。

