怪我人続出、闘志不在、兵役問題…日本にもベトナムにも敗れたU-23韓国代表は何が問題だったのか

日本が大会史上初の連覇を達成したU-23アジアカップで4位に終わった韓国。結果だけでなく内容面でも課題が多く残る形となり、現実を直視しなければ「最大の目標」と位置づける今秋の名古屋アジア競技大会の展望も厳しいものになりかねない。

イ・ミンソン監督率いるU-23韓国代表は、1月24日（日本時間）に行われた3位決定戦でベトナムと対戦。延長を含む120分を2-2で終えた後、PK戦で6-7と敗れた。今大会はグループステージから3位決定戦まで計6試合を戦い、成績は2勝2分2敗。攻守の両面で精彩を欠く場面が目立ち、指揮官やコーチ陣に対する批判の声も少なくなかった。

大会を通して露呈した問題点は、大きく3つに整理できる。

U-23韓国代表（写真提供＝韓国サッカー協会）

1つ目は負傷トラブルである。イ・ミンソン監督は当初、欧州組の招集が難しいと判断し、Kリーグでプレーする国内組の実力者を中心にベストイレブンを構成する構想を描いていた。しかし大会前後を通じて負傷者が相次ぎ、計画は大きく狂った。

U-23世代の有力選手であるファン・ドユンやパク・ソンフン（ともにFCソウル）、パク・ヒョンビン（水原三星ブルーウィングス）、ソ・ジェミン（仁川ユナイテッド）らが相次いで戦列を離脱。さらに昨季Kリーグ1部の年間ベストイレブンに選出されたカン・サンユン（全北現代モータース）も、イランとの初戦で負傷交代し、左膝内側側副靭帯損傷で代表を離れることになった。

攻守の間隔をコンパクトに保ち、強度の高いプレスと素早い切り替えを軸とする戦い方を実現するには、主力の存在が不可欠だった。しかし、その穴を完全に埋める代役をそろえることはできなかった。その中で、主力センターバックのシン・ミンハ（江原FC）が大会2得点を挙げ、攻守両面で存在感を示した点は数少ない収穫と言える。

2つ目はモチベーションの問題である。国内では「選手たちの切迫感が伝わってこなかった」という指摘が多く見られた。特に日本との準決勝やベトナムとの3位決定戦では、試合への没入度や闘志の面で相手に後れを取っていたとの評価もある。

背景には制度的な事情もある。韓国では五輪メダルやアジア競技大会金メダルによって兵役免除が与えられるが、U-23アジアカップ自体はその対象外だ。ロサンゼルス五輪出場権が懸かる大会も開催は2年後であり、今大会は直接的な“報酬”が乏しい大会だった。

さらに、今大会は名古屋アジア競技大会の前哨戦と位置づけられていたものの、本大会では欧州組のペ・ジュノ（ストーク・シティ）やヤン・ミンヒョク（コベントリー）が合流する可能性が高い。加えて、兵役問題を抱えるオム・チソン（スウォンジー・シティ）やヤン・ヒョンジュン（セルティック）といったA代表経験者がオーバーエイジ枠で選ばれる可能性もある。そうなれば、今回のメンバーでアジア競技大会まで生き残る選手は限られる。

選手自身もその現実を理解していれば、無理をしてアピールするよりも、負傷を避けて所属クラブに戻る判断を優先する心理が働くのも不自然ではない。

3つ目は消極的な戦術運用である。象徴的だったのが日本との準決勝だ。韓国は前半から4-5-1の守備的な布陣で構え、日本のビルドアップを警戒する姿勢を強めたが、その結果、セットプレーから先制点を許した。後半は攻勢を強めたものの、攻撃陣の迫力を欠き、同点に追いつくことはできなかった。

ベトナム戦でも数的優位に立ちながら、シン・ミンハを前線に上げて高さを生かす戦い以外に決定的な打開策を見いだせなかった。勝負どころで現有戦力を最大限に生かす発想や、大胆な戦術変更が乏しかったとの批判が多い。

これら3点は、いずれも最終的にはイ・ミンソン監督とコーチ陣の責任に帰結する問題だ。サッカーにおいて常に万全の状態を整えることは難しいが、変数が多いからこそ、複数のシナリオを想定した準備が不可欠となる。名古屋アジア競技大会に向けて、より緻密なプランB、プランCの構築が求められる。

イ・ミンソン監督は帰国後、「良くない姿と結果をお見せしてしまい、ファンの皆さんに申し訳ない。9月のアジア競技大会が重要なだけに、より良いチームに発展できるよう信じて待ってほしい」と語った。課題は明確だ。残された時間でどこまで修正と積み上げができるかが、U-23韓国代表の命運を左右することになる。