「抗がん剤以外のがん治療薬」はご存知ですか？【医師解説】

抗がん剤はがん治療のひとつで、化学療法ともいわれる薬物療法です。

今回は抗がん剤以外のがん治療薬を解説します。

永井 恒志（医師）

抗がん剤とは？

医師、医学博士(東京大学)、東海大学大学院客員准教授。平成15年金沢医科大学医学部卒。東京大学医学部附属病院内科研修医を経て東京大学大学院医学系研究科教官時代に大型放射光施設SPring8を利用した多施設共同研究(国立循環器病研究センター、東海大学ほか8研究機関)をリードし、多数の国際医学雑誌に論文を発表した。特に免疫細胞であるM1マクロファージの画期的な機能の一端を解明した。現在は腫瘍免疫学の理論に基づきがんの根絶を目指してがん免疫療法の開発と臨床応用を手掛けている。

抗がん剤とは、がん細胞が増殖する仕組みを抑制してがん細胞を攻撃する薬のことです。がん細胞の増殖を阻止する薬を細胞障害性抗がん薬といい、ホルモン療法といわれる内分泌療法や分子標的薬とはがん細胞への攻撃の仕方が異なります。

抗がん剤の効果や副作用が起きる原因を解説します。

抗がん剤の効果

抗がん剤は、全身に広がったがん細胞を攻撃する効果があります。血液中に飲み薬や点滴注射を投与することで、全身に広がったがん細胞の死滅や増殖を止めることが可能です。

抗がん剤の副作用が起きる理由

抗がん剤による副作用の原因は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼすためです。



抗がん剤以外のがん治療薬

薬物療法は、がん細胞の種類によって効果が異なります。主に細胞障害性抗がん剤（化学療法）・分子標的薬（分子標的薬療法）・ホルモン療法（内分泌療法）の3種類に分類されます。

抗がん剤以外のがん治療薬として、分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬について解説します。

分子標的薬

分子標的薬とは薬の成分の化合物が小さい小分子化合物と、免疫チェックポイント阻害薬などの抗体薬と呼ばれる2種類があります。

小分子化合物の特徴は特定のタンパク質を標的としますが、非標的タンパク質にも作用するため、副作用が生じやすいです。副作用として、高血圧・下痢・肝機能障害・薬剤性肺炎のほか皮膚にも症状が現れます。これらの副作用は薬の種類によって異なるため、どのような症状が出るのかや現れる時期を断言することは難しいです。

抗体薬は免疫チェックポイント阻害薬のほかに、抗上皮成長因子受容体抗体や抗HER2抗体薬などもあります。抗体薬の副作用は薬の種類にもよりますが、治療の初回など初期段階に見られることが多いです。症状は高熱・息苦しさ・関節痛のようなインフルエンザに似た症状で、インフュージョンリアクションといわれています。

インフュージョンリアクションとは分子標的薬などの点滴注射後24時間内に起こるといわれている過敏反応です。免疫の働きによっておこるアレルギーとは違う症状で、ときには重篤な症状により命に関わることもあり注意が必要です。

免疫チェックポイント阻害薬

がん細胞は体を守る免疫細胞と結合して、免疫細胞ががん細胞を攻撃できなくしてしまいます。そのため、免疫細胞ががん細胞を異物と認識しなくなる免疫異常が起きます。免疫チェックポイントと呼ばれているがん細胞と免疫細胞の結合を阻止することで、免疫細胞はがん細胞を攻撃できるようになります。そのために使われているのが免疫チェックポイント阻害薬と呼ばれている抗体薬です。

ここでは抗がん剤についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

抗がん剤治療でがんは完治しますか？

永井 恒志 医師

抗がん剤治療により完治が期待できるがんもありますが、すべてのがんが対象ではありません。特に血液やリンパ系などのがんでは、抗がん剤治療による完治が可能な場合があります。

抗がん剤をやめることで余命は短くなりますか？

永井 恒志 医師

一般的には抗がん剤治療をやめれば余命は短くなります。抗がん剤は点滴治療などでがん細胞を攻撃して死滅させ、延命の効果が期待されているからです。

高齢の患者さんでは、抗がん剤をやめることで精神的・体力的な負担が軽減され、生活の質が向上する場合もあり、よい結果になる可能性もあります。

