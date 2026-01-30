Mrs. GREEN APPLE、今夜『Mステ』でフェーズ3最初の新曲「lulu.」を披露！「張り切って歌わせていただきます」（大森元貴）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月30日21時からテレビ朝日にて『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Saucy Dog「まっさら」

SixTONES「こっから」「バリア」

ちゃんみな「TEST ME」

東京スカパラダイスオーケストラ VS アイナ・ジ・エンド「崖っぷちルビー」

Mr.Children「Again」

Mrs. GREEN APPLE「lulu.」

※アーティスト名五十音順

■Mrs. GREEN APPLE大森元貴「小さいけど壮大で、寂しいけど温かい、そんな楽曲です」

Mrs. GREEN APPLEがフェーズ3開幕後、初出演。TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマであり、フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」を披露する。

「『lulu.』はミクロでマクロ。小さいけど壮大で、寂しいけど温かい、そんな楽曲です。フェーズ3 一発目のMステ、張り切って歌わせていただきます」と意気込みを語った大森元貴。

若井滉斗は「イントロやAメロのミニマムさと、サビの壮大に拓けるサウンドの対比に注目していただけたら嬉しいです」、藤澤涼架は「自分の魂の起源を感じるような壮大さと、身近にあるものに対しての愛と儚さも感じるような楽曲になっています」と、楽曲について語った。

フェーズ3開幕後、初となる出演には「2026年Mステ初め。今年もよろしくお願いいたします！ という想いと共に、全力でパフォーマンスさせていただきます」と意気込んだ若井。今年もさらに勢いを増していくMrs. GREEN APPLEに注目だ。

■2年ぶり出演のちゃんみなは人気アニメのOP主題歌をテレビ初披露

2年ぶりの出演となるちゃんみなは１月に配信リリースしたTVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌の「TEST ME」をテレビ初披露。

今夜のステージについて、「普段、自分のライブでバンド背負ってステージに立つのですが、そのバックバンドの魅力が伝わるライブになるのではないかなと思います。バンドサウンドにもとてもこだわっています」とちゃんみな。「歌声重視で考えたステージングなので、そこに注目していただきたいです」とアピールした。

■Mr.Childrenが4年ぶりMステ出演

Mr.Childrenが4年ぶりにMステ出演。日曜劇場『リブート』主題歌の「Again」を披露する。

また、Saucy Dogは2025年12月リリースの9thミニアルバムカレーライス」収録曲の「まっさら」をテレビ初披露する。

デビュー6周年を迎えたSixTONESは、森本慎太郎主演ドラマの主題歌だった「こっから」とジェシー主演映画の主題歌「バリア」を披露。さらに、デビュー6周年を記念して、ジュニア時代やデビュー当時の秘蔵映像も公開する。

東京スカパラダイスオーケストラ VS アイナ・ジ・エンドの「崖っぷちルビー」もお見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

01/30（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

